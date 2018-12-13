Туктамышеву госпитализировали

Фигуристка опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию градусника, показывающего температуру 38,5, и рассказала, что ушной градусник зафиксировал еще большую температуру. По словам спортсменки, подготовка к чемпионату России «идет полным ходом».

Позднее тренер спортсменки сообщил о ее госпитализации. Срок лечения, по словам Алексея Мишина, составит две недели

На прошедшем в канадском Ванкувере финале Гран-при Туктамышева заняла третье место, набрав 215,32 балла. Победительницей соревнований стала японка Рика Кихира.