Чт, 13.12.2018
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Туктамышеву госпитализировали

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Елизавета Туктамышева

ФОТО: Eric Bolte / USA TODAY Sports

Елизавета Туктамышева не сможет принять участие в стартующем на следующей неделе чемпионате России по фигурному катанию из-за болезни, передает lenta.ru.

Фигуристка опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию градусника, показывающего температуру 38,5, и рассказала, что ушной градусник зафиксировал еще большую температуру. По словам спортсменки, подготовка к чемпионату России «идет полным ходом».

Позднее тренер спортсменки сообщил о ее госпитализации. Срок лечения, по словам Алексея Мишина, составит две недели

На прошедшем в канадском Ванкувере финале Гран-при Туктамышева заняла третье место, набрав 215,32 балла. Победительницей соревнований стала японка Рика Кихира.

Чемпионат России пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске. По его итогам будет определен состав российской сборной на первенство Европы 2019 года.

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