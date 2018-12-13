«Бродский/Барышников» – уникальный спектакль юбилейного фестиваля Городского театра «Сон в зимнюю ночь»

Так, чтобы сошлись два друга, два гения на одной сцене, чтобы срослись две великие линии искусства сначала российского, потом американского и, наконец, всемирного в одном спектакле, – бывает редко. И еще реже – чтобы скрестил эти потоки латвийский режиссер, а сцена оказалась таллиннской.

Как не повторить вслед за Бродским:

«Как славно ввечеру, вдали Всея Руси,

Барышникова зреть. Талант его не стерся!

Усилие ноги и судорога торса

с вращением вкруг собственной оси

рождают тот полет, которого душа

как в девках заждалась, готовая озлиться!

А что насчет того, где выйдет приземлиться, --

земля везде тверда; рекомендую США».

И как не восхититься тем, что в данном случае земля оказалась тверда именно в Эстонии, в Таллинне, где приземлился не только Михаил Барышников, но и режиссер Алвис Херманис, художница Кристине Юрьяне, художник по свету Глеб Фильштинский, создавшие спектакль по стихам Бродского.

В одном из шуточных посвящений другу – сначала артисту балета, потом и драматическому, и артисту кино – Бродский написал:

«И все же я не сделаю рукой

Того, что может сделать он ногой!»

В Нью-Йорке есть ресторан «Русский самовар». Бродский и Барышников помогли его приобрести своему питерскому другу – литератору Роману Каплану. И сами там часто бывали. На втором этаже читают стихи, устраиваются творческие вечера приезжим поэтам (мне выпало счастье читать однажды там стихи и представлять свои книги), а на первом этаже звучат под гитары цыганские романсы в исполнении артистов высочайшего класса; потом за рояль садится какой-нибудь знаменитый музыкант, на крышке инструмента стоит бокал, куда можно опускать купюры, никто, впрочем, к этому не принуждает; говорят и говорят о литературе те, кто уже прочно вошел в ее историю. Иногда заходят в поисках экзотики американцы и заказывают, например, борщ в сочетании с мороженым и куском торта.

В одном из документальных фильмов о Бродском есть эпизод: он в «Русском самоваре» поет «Очи черные», с одной стороны, опровергая максиму о том, что гений всё делает гениально, с другой – подтверждая ее, потому что и изъяны его дикции и исполнения не мешают любоваться им.

… Евгений Шварц сам над собой подшучивал в «Дневнике»: на спектаклях по своим пьесам он непроизвольно шептал вместе с актерами все реплики. Естественно, когда звучат стихи Бродского, невольно шевелишь губами, смакуя строки, которые знаешь наизусть. Это особенное наслаждение, словно озвучиваются твои тайные помыслы, и ты их не стыдишься.