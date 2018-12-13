Дешевый трюк: изъятие фирмы из регистра спасает от уголовного наказания

В течение последних пяти лет произошли полсотни случаев, когда получившее обвинение предприятия в какой-то момент разветвлялись, объединялись или были удалены из Коммерческого регистра – естественно, с ведома их руководства и собственников. И хотя на первый взгляд этот трюк кажется дешевым и прозрачным, согласно законам Эстонии невозможно привлечь к ответственности ни фирму, ни ее собственников.

Случаями, оставляющими самый тяжелый камень на сердце, руководитель следственного отдела Налогового департамента Райн Куус называет те, когда налоговый преступник избегает наказания по формальным причинам.

И сыщики остаются с носом

Один из таких случаев относится к 2014 году, когда Государственный суд оправдал имеющую дурную репутацию строительную фирму Facio. Строительной фирме и ее сотрудникам в конце прошлого десятилетия предъявили обвинение в том, что они нанесли государству ущерб в миллион евро, не заплатив налог с оборота. В разгар следствия один из собственников фирмы Тоомас Тромп решил, что попавшее под следствие AS Facio нужно разделить на две части. Так появились новые фирмы: AS Räga и OÜ Facio Ehitus. Первая должна была заниматься налоговым спором, а вторая продолжать строить.

Если уездный и окружной суды признали обе фирмы виновными в совершении налоговых преступлений, то Государственный суд пришел к выводу, что этого делать нельзя. Объяснением стало то, что хотя новая Facio и возникла из старой Facio, речь все же не идет об одном и том же коммерческом объединении, поскольку новое предприятие создали после совершения преступления. Наказания избежала и Räga, поскольку к тому моменту фирму удалили из Коммерческого регистра.

Уже тогда суд решил, что проблема заключается в дырявом законе, который позволяет сменившей так называемое тело фирме избежать наказания. Коллегия даже сделала несколько предложений, как законотворец мог бы ликвидировать брак и вновь сделать наказание возможным.

Спустя пять лет ситуация остается прежней. Хотя именно поэтому следующий аналогичный случай не заставил себя долго ждать.

В марте этого года прокуратура отдала под суд три фирмы ида-вирумааского предпринимателя и политика Николая Осипенко – N&V, Uikala Prügila и Ekovir – и четырех их руководителей. Занимающиеся главным образом обработкой отходов предприятия и их руководство обвиняли в налоговом мошенничестве на сумму более полумиллиона евро. Самого Осипенко ни в чем не обвиняли.