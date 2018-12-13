Дешевый трюк: изъятие фирмы из регистра спасает от уголовного наказания

Трюкачи годами пользуются пробелом в законе, который позволяет получившую обвинение фирму легким движением руки вывести из-под полицейского огня и спасти шкуру ее собственникам. И хотя о проблеме известно давно, государство ничего не сделало для ее решения, пишет Postimees.
В течение последних пяти лет произошли полсотни случаев, когда получившее обвинение предприятия в какой-то момент разветвлялись, объединялись или были удалены из Коммерческого регистра – естественно, с ведома их руководства и собственников. И хотя на первый взгляд этот трюк кажется дешевым и прозрачным, согласно законам Эстонии невозможно привлечь к ответственности ни фирму, ни ее собственников.
Случаями, оставляющими самый тяжелый камень на сердце, руководитель следственного отдела Налогового департамента Райн Куус называет те, когда налоговый преступник избегает наказания по формальным причинам.
И сыщики остаются с носом
Один из таких случаев относится к 2014 году, когда Государственный суд оправдал имеющую дурную репутацию строительную фирму Facio. Строительной фирме и ее сотрудникам в конце прошлого десятилетия предъявили обвинение в том, что они нанесли государству ущерб в миллион евро, не заплатив налог с оборота. В разгар следствия один из собственников фирмы Тоомас Тромп решил, что попавшее под следствие AS Facio нужно разделить на две части. Так появились новые фирмы: AS Räga и OÜ Facio Ehitus. Первая должна была заниматься налоговым спором, а вторая продолжать строить.
Если уездный и окружной суды признали обе фирмы виновными в совершении налоговых преступлений, то Государственный суд пришел к выводу, что этого делать нельзя. Объяснением стало то, что хотя новая Facio и возникла из старой Facio, речь все же не идет об одном и том же коммерческом объединении, поскольку новое предприятие создали после совершения преступления. Наказания избежала и Räga, поскольку к тому моменту фирму удалили из Коммерческого регистра.
Уже тогда суд решил, что проблема заключается в дырявом законе, который позволяет сменившей так называемое тело фирме избежать наказания. Коллегия даже сделала несколько предложений, как законотворец мог бы ликвидировать брак и вновь сделать наказание возможным.
Спустя пять лет ситуация остается прежней. Хотя именно поэтому следующий аналогичный случай не заставил себя долго ждать.
В марте этого года прокуратура отдала под суд три фирмы ида-вирумааского предпринимателя и политика Николая Осипенко – N&V, Uikala Prügila и Ekovir – и четырех их руководителей. Занимающиеся главным образом обработкой отходов предприятия и их руководство обвиняли в налоговом мошенничестве на сумму более полумиллиона евро. Самого Осипенко ни в чем не обвиняли.
На сегодняшний день обвинение рассыпалось, и прокуратура больше ничего поделать не может. Почерк знаком: погасившее долги предприятие N&V 23 июля этого года удалили из Коммерческого регистра. А на следующий день оно слилось с новым предприятием. Это означает, что с точки зрения закона совершившей налоговое мошенничество фирмы больше не существует. Точно также произошло и с Uikala Prügila и Ekovir, которые в октябре исчезли из регистра. Место них создали новую фирму Ekovir OÜ. Уголовное производство исключено. Хитрый Осипенко вывел свои фирмы из-под огня и оставил сыщиков с носом.
Где глаза государства?
Таких же случаев за последние пять было уже 46, что волей-неволей заставляет спросить: где глаза законотворцев, почему они ничего не делают? Пресс-секретарь Министерства юстиции Кристина Раммус признала проблему и сказала, что этим делом занимаются.
Но почему это потребовало так много времени, если Государственный суд обратил внимание на узкие места еще в начале 2014 года? Раммус объяснила, что для решения ситуации нужно внести основополагающие поправки в уголовное производство, поэтому законодательные дыры невозможно залатать стремительно. Например, нужно учесть, что новые ограничения и запреты не должны покушаться на свободу предпринимательства. Одним словом, не хотелось бы выплеснуть вместе с водой ребенка.
И все же, Министерство юстиции находится на финишной прямой с подготовкой поправок к закону, и после корректуры в начале будущего года законопроект должен попасть в правительство. Методов борьбы со схемами Facio и фирм Осипенко там есть два. Во-первых, такой, что если предприятие находится под уголовным преследованием, то ему будет запрещено разветвляться, объединяться и ликвидироваться. Запрет будет накладываться автоматически и действовать для находящегося под подозрением предприятия.
Во-вторых, в качестве более жесткого шага находящимся под следствием предприятиям запретят совершать сделки. Поскольку это в большей степени может угрожать свободе предпринимательства, это можно будет сделать только с разрешения суда и в случае, если есть четкая причина считать, что предприятие начнет выводить имущество или работать против следствия при помощи других сделок.
Государственный прокурор Марек Вахинг сказал, что закон, который в определенных случаях запретил бы фирмам разветвляться, объединяться и ликвидироваться, конечно, нужен: «Эта потребность возникает не только на стадии судебного производства, но обычно намного раньше».
Например, уже во время предварительного следствия может потребоваться гарантийный метод, чтобы при признании вины у фирмы имелось имущество, которое можно было бы конфисковать: «Тогда крайне важно, чтобы юридическое лицо не исчезло, хотя метод можно адаптировать только для имущества адресата решения о конфискации. Если этот адресат исчезнет, окажется невозможным получить полученное преступным путем имущество».