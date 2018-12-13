Чт, 13.12.2018
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Фермеры стран Балтии отправились протестовать в Брюссель

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Фермеры. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

В четверг, 13 декабря, перед стенами Европейского парламента в Брюсселе пройдет акция протеста, организованная фермерами из Эстонии, Латвии и Литвы.

Представители аграрного сектора стран Балтии требуют повышения фермерских прямых дотаций из бюджета ЕС, передает Rus.ERR.

Сейчас размеры этих перечислений в помощь сельскому хозяйству трех балтийских стран на 50-60 процентов меньше тех сумм, которые получают фермеры в Западной Европе. 

Проект бюджета ЕС на следующий семилетний финансовый период, который в четверг обсудят лидеры стран Евросоюза, предусматривает сокращение расходов на аграрный сектор.

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