Чт, 13.12.2018
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Все на лед! В Таллинне открывается новый каток

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Пес на коньках. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Rick Vierkandt / SWNS.com / Rick Vierkandt / SWNS.com

В полдень субботы, 16 декабря, вице-мэр Таллинна  Калле Кландорф и старейшина Нымме Грете Шилис откроют новый каток с холодильной установкой, созданный во дворе Ныммеской гимназии по инициативе городского коммунального департамента.

Раньше, как отметил Кландорф, каток создавался около Ныммеского рынка, но там было мало места. На новом месте гораздо просторнее. Каток послужит также для проведения уроков физкультуры.

Он будет открыт ежедневно до середины марта, не взирая на погоду. А вот, если позволит погода, то  катки с естественным льдом появятся еще на пруду у спортивного центра и на баскетбольной площадке у Ныммеского дома.

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