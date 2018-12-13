Участник банных вечеринок Прийта Тообала напал на таксистку

Согласно подозрению, ночью 29 октября в Вастемыйза волости Пыхья-Сакала Кабанен напал на таксистку, когда она предложила ему оплатить счет за поездку.

«Подозреваемый вышел из машины, открыл дверцу водителя, схватил таксистку за руку и попытался вытащить ее из машины. Потерпевшей удалось защититься с помощью перечного газа. Подозреваемый убежал. Своими действиями он нанес потерпевшей телесные повреждения», - сказал пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус.

По словам лыунаского окружного прокурора Марьи-Лийны Талимаа, Кабанен был задержан 6 ноября. Днем позже его заключили под стражу.

«Суд счел подозрение обоснованным и согласился с оценкой прокуратуры, что подозреваемый на свободе может продолжить совершать преступления», - сказала Талимаа.

Кабанен попросил суд назначить ему более мягкое наказание: электронный надзор, но суд оставил решение неизменным. По словам Талимаа, прокуратура и суд сочли, что электронный надзор не даст гарантии, что подозреваемый не совершит новых преступлений. По этой причине на судебном заседании 29 ноября Кабанен отказался от своего ходатайства.

Помимо этого, прокуратура расследует уголовное дело, в рамках которого Кабанен подозревается в предоставлении следствию заведомо ложной информации, в краже и трех мошенничествах.

Кабанена подозревают в том, что, совершая кражи и ранее, он 13 апреля этого года, находясь в деревне Интсу волости Вильянди, вместе с пятью другими подозреваемыми украл ATV стоимостью 5000 евро. Таким образом, ему предъявлено обвинение в краже, совершенной группой лиц. Кроме того, Кабанена подозревают в том, что 16 или 17 марта, находясь в деревне Вастемыйза волости Пыхья-Сакала, он украл из жилого дома телевизор стоимостью 1200 евро, четыре колеса от машины вместе с шинами стоимостью 1000 евро, компрессор и электродрель. В сумме ущерб составил 2650 евро.

Мошенничества, согласно подозрению, заключались в том, что 31-летний Кабанен 16 или 17 мая прошлого года в Вильянди в пункте аренды инструментов на улице Пуйду взял аккумуляторный импульсный винтоверт, электропилу и комплект алюминиевых лесов. Вместо того, чтобы вернуть инструменты, он передал их другому 31-летнему мужчине, который также подозревается в мошенничествах.

Помимо этого, согласно подозрению, 29 апреля прошлого года на Рийа-маантеэ в Вильянди он дал патрульным полицейским ложные показания, заявив, что из его кошелька украли документы и 150 евро.