На территории продолжения бульвара Рявала будут снесены первые здания

«Такие большие строительные проекты, как улица Рейди, развязка Хааберсти или туннель Юлемисте несколько лет подряд отодвигали строительство нового участка бульвара Рявала. Теперь мы готовы начать снос зданий по адресу Татари, 12/2 и Татари, 14/2, которые находятся на пути новой дороги. Этот шаг приблизит тот день, когда с бульвара Рявала можно будет напрямую проехать на Пярнуское шоссе», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Подлежащие сносу здания были построены до Первой мировой войны, у них нет фундамента, они уязвимы для влаги и в них отсутствует вентиляция. Именно поэтому несущие конструкции первых двух этажей зданий сгнили, и они стали опасны. Техническое состояние зданий не позволяет управе сдать помещения зданий в аренду, и они уже несколько лет стоят пустыми. В начале 2017 года были заколочены двери и окна зданий, чтобы не допустить проникновение в них посторонних. Работы по сносу зданий планируется провести в середине января следующего года.