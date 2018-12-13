В Пирита меняется система вывоза отходов

Опыт использования этой системы заимствован у Северных стран и успел в Таллинне тоже доказать свою эффективность, в частности, удешевляя для клиентов избавление от отходов домашнего хозяйства, отметила вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова.

Чтобы система с нового года заработала, жителям и квартирным товариществам надо заказать вывоз отходов в Таллиннском центре обработки отходов. Проще всего договор о вывозе заключить в этой электронной среде, но можно и в самом центре, по адресу: ул. Садама, 17 по понедельникам с 14 до 18 часов, а также в Пиритаской управе (улица Клоостри, 6). Информация на сайте www.prugi.ee или телефону 616 4000.