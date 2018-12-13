Чт, 13.12.2018
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В Пирита меняется система вывоза отходов

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Мусор.

ФОТО: Karli Saul/SCANPIX

С 1 января Пирита переходит на организованный вывоз отходов, что приведет к выравниванию и снижению цен и появлению централизованного обслуживания клиентов.

Организованный вывоз отходов основывается на результатах проводимого самоуправлением тендера сначала по определению переработчика отходов, а затем и перевозчика.

Опыт использования этой системы заимствован у Северных стран и успел в Таллинне тоже доказать свою эффективность, в частности, удешевляя для клиентов избавление от отходов домашнего хозяйства, отметила вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова.

Чтобы система с нового года заработала, жителям и квартирным товариществам надо заказать вывоз отходов в Таллиннском центре обработки отходов. Проще всего договор о вывозе заключить в этой электронной среде, но можно и в самом центре, по адресу: ул. Садама, 17 по понедельникам с 14 до 18 часов, а также в Пиритаской управе (улица Клоостри, 6). Информация на сайте  www.prugi.ee или телефону 616 4000.

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