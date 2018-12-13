Пентагон. ФОТО: YURI GRIPAS / REUTERS

Как выяснили журналисты Би-би-си, технологическая компания, претендующая на хранение секретных военных сведений Пентагона, ​тесно сотрудничает с фирмой, которую, в свою очередь, связывают с Виктором Вексельбергом, российским олигархом, фигурирующим в санкционном списке США.

Проект JEDI («Джедай») предполагает создание облачного сервиса, в котором будут храниться данные Пентагона, в том числе, возможно, и ядерные коды. Проект уже вызвал ряд серьезных опасений с точки зрения кибербезопасности.

Процесс подачи заявок на получение контракта носит закрытый характер, и Пентагон отказался от каких-либо комментариев, заявив, что сведения о фирмах, участвующих в конкурсе, не подлежат разглашению.

При чем здесь Вексельберг?

Председателя совета директоров "Реновы" Виктора Вексельберга связывают с группой инвестиционных компаний C5 Capital, тесно сотрудничающей с фирмой Amazon Web Services (AWS), которую считают наиболее вероятным претендентом на создание спецхранилища секретной информации для Пентагона.

И в C5 Capital, и в AWS утверждают, что группа компаний C5 не имеет никакого отношения к реализации проекта JEDI.

Что такое проект JEDI?

Совместное предприятие оборонной инфраструктуры (Joint Enterprise Defence Infrastructure - сокращенно JEDI (произносится «Джедай») - один из наиболее амбициозных проектов Пентагона.

Взамен существующей системы хранения военной информации, при которой данные находятся на небольших серверах различных департаментов ведомства, Пентагон намерен создать облачную систему хранения.

Облако в данном случае - это термин, которым обозначают сеть удаленных серверов, соединенных с интернетом. На этих серверах можно хранить огромные объемы информации, доступ к которой возможен из любого уголка земного шара.

В JEDI должны будут храниться самые разные данные Пентагона, в том числе секретные сведения о системах вооружений и военнослужащих, разведданные и информация о боевых операциях.

По замыслу Пентагона, эта система, кроме всего прочего, будет способна снабжать солдат и офицеров на поле боя оперативной информацией, что должно повысить эффективность их действий.

«Армейскому взводу необходима информация о том, что подразделение, находящееся за углом - это свои, и они не откроют огонь, - объясняет генерал-майор Дэвид Крумм, участвовавший в составлении контракта на этот подряд. - Взводу морских пехотинцев, которые готовятся выломать дверь, нужно знать, что там обнаружено самодельное взрывное устройство».

Ранее звучали предостережения, что если информационные системы Пентагона не будут в срочном порядке модифицированы, США проиграют будущие войны.

Крупнейшие мировые технологические компании, такие как Microsoft, Oracle и IBM, подали заявки на участие в разработке новой системы. Решение о подрядчике должно быть принято в апреле 2019 года.

В чем спорность проекта?

«Я бы не хранил свои самые конфиденциальные личные данные в коммерческом облаке, и мои коллеги тоже не хранили бы. Точка. Без вариантов», - сказал в интервью Би-би-си Джон Уилер, директор базирующейся в Вашингтоне компании IT-AAC, специализирующейся на закупках IT-продукта.

По его словам, хранение информации в публичном, коммерческом облаке, к тому же принадлежащем одной компании, связано с огромными рисками.

«Там коды нашего ядерного оружия, информация о ежедневных передвижениях войск. Если безопасность облака будет нарушена, наши противники смогут использовать эту информацию против нас», - сказал Уилер.

Представителям Пентагона пришлось объяснять в конгрессе, почему ведомство решило предложить контракт одной компании, выигравшей конкурс. Там звучали мнения, что облачный сервис с такими объемами информации должен управляться несколькими компаниями, чтобы обеспечить большую безопасность.

Также звучали вопросы о связи компании AWS с группой C5.

Amazon Web Services и C5 Capital

AWS стала крупнейшим провайдером облачных хранилищ в мире, она контролирует треть мирового рынка.

C5 Capital - относительный новичок в IT, но за несколько лет эта компания вложила в кибербезопасность около 125 млн долларов.

Несмотря на совместную работу над рядом облачных проектов в разных странах, обе компании отрицают наличие тесного сотрудничества.

В C5 настаивают, что компания не подавала совместных с AWS заявок на получение контрактов ни в одной стране и сотрудничала с другими облачными провайдерами, такими как IBM и Microsoft.

Однако вице-президент AWS Тереза Карлсон и стоящий за группой C5 Group Андре Пиенаар путешествовали по миру, рекламируя сотрудничество своих компаний.

Кто такой Андре Пиенаар и как он связан с Россией?

Основатель и управляющий партнер C5 Capital Андре Пиенаар - бизнесмен из Южной Африки с широкими связями в бизнесе, знакомый с множеством известных в мире бизнесменов.

Совет директоров C5 Capital состоит из людей, пользующихся по обе стороны Атлантики большим влиянием и доверием в военной сфере и сфере безопасности.

В круг его связей входит и крупный российский бизнесмен Виктор Вексельберг, находящийся в санкционном списке США из-за близких связей с Владимиром Путиным.

На вопрос Би-би-си о том, знаком ли он с Пиенааром, Вексельберг сначала ответил, что в течение 2,5 лет Пиенаар был портфельным менеджером бизнеса Вексельберга в Южной Африке и получал за это деньги. Он перестал заниматься этой работой только в нынешнем году.

Согласно этой версии событий, Пиенаар должен был работать на Вексельберга, одновременно руководить C5 и принимать участие в проектах Amazon Web Services.

Когда Би-би-си попросила Пиенаара прояснить эту ситуацию, он сказал, что никогда не работал на компанию Вексельберга, в лишь консультировал ее по вопросам, связанным с добычей полезных ископаемых.

Вскоре после этого представитель Вексельберга связался с Би-би-си, чтобы скорректировать его ответ, который теперь соответствовал словам Пиенаара. Это заставляет предположить, что они по-прежнему находятся в контакте.

Как могут быть связаны Вексельберг и группа С5?

Изучая запутанную структуру компаний вокруг C5, Би-би-си удалось обнаружить там российские деньги.

Имеются в виду инвестиции на сумму 16,1 млн фунтов, поступившие в дочернюю компанию C5 Razor Bidco в 2015 году, когда ее директором и акционером стал Владимир Кузнецов.

В AWS подчеркивают, что не работали с C5 Razor Bidco. Но C5 Razor Bidco является частью группы C5, а ее владельцем является Андре Пиенаар.

Кузнецов в интервью Би-би-си сообщил, что уволился из большинства компаний Вексельберга в 2014 году, оставаясь в совете управляющих "Ренова Менеджмент" до апреля 2018 года. По его словам, он не был правой рукой Вексельберга.

Би-би-си также ознакомилась с документом, опубликованным в 2016 году организацией Family Office Circle Foundation, в котором утверждается, что Кузнецов, выступавший на одном из мероприятий организации, якобы был из «семейного офиса Виктора Вексельберга» и работал «директором Renova Group».

Владимир Кузнецов сказал, что его инвестиции в C5 Razor Bidco не были сделаны под каким-либо влиянием Вексельберга или Кремля, и что деньги поступили с его собственного банковского счета.

C5 сообщила, что Вексельберг ни прямым, ни косвенным образом не инвестировал средства в какую-либо компанию группы C5.

Вексельберг также заявил, что Кузнецов никогда не управлял его «семейным офисом», и что сам он никогда не вкладывал средства в инвестиционный портфель C5 - ни через Кузнецова, ни как-либо иначе.