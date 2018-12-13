Центристы рулят, EKRE рвется вперед по головам, реформисты скисли

EKRE снова на пике

Рейтинг EKRE на уровне 20% показывает, что временный спад удалось преодолеть: положение такое же хорошее, как летом.

В последний раз рейтинг EKRE превышал 20% в июле, когда он составлял 22%; в ноябре рейтинг партии держался на уровне 17%.

EKRE однозначно извлекла пользу из кризиса вокруг миграционного соглашения, и то, что на их демонстрации побили баллотирующегося в рядах социал-демократов европарламентария Индрека Таранда, не нанесло им ни малейшего ущерба. «Им не повредило даже то, что им досталось в СМИ как экстремистской и жестокой партии», - констатирует Айвар Воог.

Случайный избиратель Партии реформ, который не хочет, чтобы центристы оставались в правительстве, смотрит, скорее, в сторону EKRE, поскольку она критикует нынешнее правительство куда громче. «EKRE представляет недовольных политикой правительства лучше всего, - говорит Воог. – EKRE достаточно сильна, чтобы случайный избиратель пошел за ними». Так что никак нельзя утверждать, что выход политических дебатов на улицы и физическое насилие как-то повредили EKRE, скорее, наоборот.