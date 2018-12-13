Центристы рулят, EKRE рвется вперед по головам, реформисты скисли

Тема миграционного соглашения внесла в показатели поддержки партий существенные коррективы и снесла прежде лидировавшую Партию реформ на второе место, пишет Postimees.
Партия реформ, несколько месяцев возглавлявшая рейтинг партий, по сравнению с ноябрем утратила целых 6% рейтинга, в результате чего уступила лидерскую позицию Центристской партии. Округленно на 3% по сравнению с ноябрем сумели увеличить свой рейтинг и EKRE, и «Отечество», выясняется из заказанного Postimees исследования Kantar Emor.
Основной причиной провала реформистов оказалась неопределенность по вопросу о миграционном соглашении. Возжелав вынести максимальную политическую выгоду из правительственного кризиса, они сами попали в яму, которую копали для Центристской партии, оказавшейся между конфликтующим лидером социал-демократов Евгением Осиновским и министром юстиции от “Отечества” Урмасом Рейнсалу.
Не желая помогать Центристской партии оставаться у власти, но не будучи в состоянии занять прямолинейную позицию по вопросу о миграционном соглашении, они разочаровали избирателей либеральных взглядов, которые не посчитали приемлемой поддержку миграционного соглашения вместе с условиями, выдвинутыми правительству. Лидер центристов премьер-министр Юри Ратас вопреки ожиданиям сумел удержать коалицию и добиться того, чтобы тема миграционного соглашения затихла для широкой общественности.
Эксперт Kantar Emor Айвар Воог считает, что Партии реформ аукнулось выпадение из дискуссии. «Партия попыталась одержать тактическую победу и не высказала четко, какие ценности она представляет, - считает политолог Тынис Саартс. – Вместо того, чтобы исходить из ценностей, политический кризис попытались максимально использовать в своих целях».
В широком плане не в пользу Партии реформ говорит неубедительное выступление в публичном пространстве: Кая Каллас кажется неуверенной и в дебатах отходит на второй план. “Позитивный эффект Каи Каллас на сегодняшний день испарился, - говорит Саартс. – У общественности возникло четкое понимание того, что Партия реформ не выиграет эти выборы. Ожидание поражения могло оказаться тем, что стало влиять на менее убежденного избирателя”.
Не только вина Каи Каллас
Было бы несправедливо винить в падении Партии реформ одну только Каю Каллас. Скорее, беда “белок” состоит в том, что сейчас в центре внимания находятся не те темы, в которых реформисты чувствуют себя как дома. “Сильной стороной Партии реформ были экономические вопросы, но они более не приоритетны, - сказал Воог. – Сейчас в фокусе вопросы иммиграции”.
Мужчинам - EKRE, женщинам – центристов
Среди эстонцев Партия реформ все еще лидирует
Приходится признать, что Партии реформ трудно серьезно нападать на правительство. В обществе укоренилось представление, что Центристская партия хорошо справилась во главе правительства, а Юри Ратас продемонстрировал себя способным премьер-министром.
Разрешив правительственный кризис, Ратас стал еще сильнее. “Объективная картина еще не показывает никакого провала, - сказал Саартс. – Никакой катастрофы не произошло. Но представление, что Эстонией может управлять только Партия реформ, разрушено”. Позитивный фон в экономике не позволяет “белкам” продемонстрировать свою компетенцию и серьезно и правдоподобно упрекать правительство. Ни Воог, ни Саартс не верят, что кто-то на месте Каи Каллас сейчас смог бы лучше вывести партию из трудного положения. По словам Саартса, Кристен Михал на месте Каллас попытался бы направить “белок” в национал-консервативную нишу, но трудно оценить, удалось бы тем самым “съесть” “Отечество” и переманить голоса у EKRE.
Конъюнктура не в пользу “белок”
Партия реформ 17 лет была у власти и могла свободно формировать эстонскую политику. “Ни у кого не были так развязаны руки в течение столь длительного периода, - говорит Саартс. – Когда они теперь говорят, что будут поступать совершенно по-другому, это кажется неправдоподобным. Возникает вопрос, где были эти хорошие идеи, когда вы были у власти”. Таким образом трагика Партии реформ во многом состоит в том, что долго находившиеся у власти партии в оппозиции не воспринимаются всерьез, конъюнктура не позволяет им использовать их сильные стороны, а новых пока не найдено. “Некоторые не зависящие от них факторы играют против Партии реформ. И очень сильные лидеры в нынешней ситуации попали бы впросак”, - подытоживает Саартс.
Самую популярную сейчас партию, Центристскую партию, поддерживает 25,9% опрошенных, Партию реформ – 23%. В ноябре рейтинг реформистов держался на уровне 29%. Поддержка Центристской партии по сравнению с прошлым месяцем выросла округленно на 1%.
EKRE идет на третьем месте с 20,3%. На четвертом - Социал-демократическая партия, рейтинг которой по сравнению с предшествующим месяцем несколько снизился: сейчас он составляет 9,2%, в ноябре – 10,7%. «Ээсти 200» занимает пятое место с 8,2% (в ноябре 8,5). Рейтинг «Отечества» составляет 7,8% (в ноябре 4,6%). Свободная партия по-прежнему не преодолевает избирательный порог, набрав 2% (в ноябре 2,4%). У Партии независимости – круглый ноль, как и у новичков – Партии богатства жизни и Народной воли. Суммарная поддержка правящей коалиции согласно последнему опросу составляет 42,9%. Свои предвыборные предпочтения не смогли озвучить 22,7%, ответы «затрудняюсь с ответом» в рейтинге не учитываются.
Если рассматривать по возрастным группам, можно сказать, что молодого избирателя в возрасте 18-34 лет больше всего привлекает EKRE, которых поддерживают 22,3% респондентов. Среди избирателей в возрасте 35-49 лет наибольшей поддержкой пользуется Центристская партия, избиратели в возрасте 50-84 лет также предпочитают центристов.
Kantar Emor опросил 874 человека, имеющих право голоса, с 5 по 11 декабря в форме интервью по интернету.
EKRE снова на пике
Рейтинг EKRE на уровне 20% показывает, что временный спад удалось преодолеть: положение такое же хорошее, как летом.
В последний раз рейтинг EKRE превышал 20% в июле, когда он составлял 22%; в ноябре рейтинг партии держался на уровне 17%.
EKRE однозначно извлекла пользу из кризиса вокруг миграционного соглашения, и то, что на их демонстрации побили баллотирующегося в рядах социал-демократов европарламентария Индрека Таранда, не нанесло им ни малейшего ущерба. «Им не повредило даже то, что им досталось в СМИ как экстремистской и жестокой партии», - констатирует Айвар Воог.
Случайный избиратель Партии реформ, который не хочет, чтобы центристы оставались в правительстве, смотрит, скорее, в сторону EKRE, поскольку она критикует нынешнее правительство куда громче. «EKRE представляет недовольных политикой правительства лучше всего, - говорит Воог. – EKRE достаточно сильна, чтобы случайный избиратель пошел за ними». Так что никак нельзя утверждать, что выход политических дебатов на улицы и физическое насилие как-то повредили EKRE, скорее, наоборот.
“Отечество” оправилось
По сравнению с прошлым месяцем “Отечество” показало значительный рост: сейчас их рейтинг составляет 7,8% (в ноябре – 4,6%).
““Отечество” снова на виду, и их рискованный гамбит с миграционным соглашением, по крайней мере, поначалу принес им дивиденды, - констатирует Тынис Саартс. – Дальнейшее развитие покажет, было ли это временным явлением и смогут ли они держаться выше избирательного порога”.
За ростом “Отечества” однозначно стоит четкое выражение ценностей, близких избирателям партии, во время дискуссии о миграционном соглашении. Особенно ярко в ходе этого обсуждения выделялся миниср юстиции от “Отечества” Урмас Рейнсалу, которого премьер-министру предложил уволить лидер социал-демократов Евгений Осиновский. Рейнсалу не подал в отставку, премьер-минстр Юри Ратас тоже не стал освобождать его от должности, правительство удержалось. А “Отечество” продемонстрировао свое единство по вопросу о миграционном соглашении и сплотилось за Рейнсалу как один. “Отечество” может получить себе голоса тех случайных избирателей Партии реформ, по мнению которых риторика EKRE слишком примитивна, а представляемый национализм слишком заборист. Но до выборов еще около трех месяцев.