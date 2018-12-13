Флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 могут представить 20 февраля

Согласно свежей информации, опубликованной ресурсом Gizmodo , презентация устройства пройдет 20 февраля на специальном мероприятии Samsung, а не в рамках выставки MWC в Барселоне, которая откроется 25 февраля. Прием предварительных заказов на смартфон начнется в день презентации, а продажи стартуют 8 марта, пишет Newsru.com.

Источники издания также подтвердили слухи о том, что Galaxy S10 будет выпускаться в основной версии с 6,1-дюймовым экраном, версии S10 Plus с 6,4-дюймовым дисплеем, а также в более дешевой версии, которая получит 5,8-дюймовый и неизогнутый экран. При этом предполагается, что у всех трех версий смартфона появятся круглые вырезы в дисплее под фронтальную камеру – речь идет о технологии Infinity-O, реализованной в представленном на днях смартфоне Galaxy A8s .

Также отмечается, что у смартфонов будет встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и тройная основная камера.