Флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 могут представить 20 февраля

В начале будущего года южнокорейская компания Samsung по традиции должна представить новые флагманские смартфоны линейки Galaxy. И хотя до презентации остается еще примерно два с половиной месяца, в Сети появляется все больше подробностей о модели Galaxy S10.
Согласно свежей информации, опубликованной ресурсом Gizmodo, презентация устройства пройдет 20 февраля на специальном мероприятии Samsung, а не в рамках выставки MWC в Барселоне, которая откроется 25 февраля. Прием предварительных заказов на смартфон начнется в день презентации, а продажи стартуют 8 марта, пишет Newsru.com.
Источники издания также подтвердили слухи о том, что Galaxy S10 будет выпускаться в основной версии с 6,1-дюймовым экраном, версии S10 Plus с 6,4-дюймовым дисплеем, а также в более дешевой версии, которая получит 5,8-дюймовый и неизогнутый экран. При этом предполагается, что у всех трех версий смартфона появятся круглые вырезы в дисплее под фронтальную камеру – речь идет о технологии Infinity-O, реализованной в представленном на днях смартфоне Galaxy A8s.
Также отмечается, что у смартфонов будет встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и тройная основная камера.
Наконец, в Gizmodo узнали и о ценах на будущие флагманы Samsung в Великобритании. По данным источников, младшая версия со 128 ГБ памяти будет стоить 669 фунтов стерлингов (около 740 евро). 6,1-дюймовый S10 будет доступен в версиях со 128 и 512 ГБ памяти за 799 и 999 фунтов (примерно 885 и 1100 евро), а 6,4-дюймовая модель будет представлена в версиях со 128 и 512 ГБ памяти, а также в версии с хранилищем объемом 1 ТБ. Цены на нее составят от 995 до 1500 евро.