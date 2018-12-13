ФОТО: Digitark/Telia

Поскольку я годами пользуюсь различными телефонами на базе Android, появление очередного iPhone не вызвало у меня особых эмоций. Иными словами, мое мнение о новом iPhone звучало примерно так: ну да, отличный, наверное, телефон, но стоит, как чугунный мост, и при этом вряд ли представляет собой нечто действительно особенное. Мне было непонятно, чего ради все эти танцы и хайп вокруг какого-то аппарата, - пишет Март Лаанемяги, автор техноблога Digitark.

Я считал так до того момент, пока не испытал его в деле. Теперь, несколько дней спустя, я признаю, что новый iPhone –Тэн Эс (именно так нужно произносить название десятой модели) – на самом деле отличный телефон. Возможно, он не настолько хорош, чтобы, уплатив более тысячи евро, восхищаться им с благоговейным трепетом, а затем бежать в магазин докупать в комплект все прочие «яблочные» устройства. Тем не менее, Xs достоин признания.

На самом деле, устройства конкурентов ненамного дешевле. Это, скорее, неизбежный факт: за качество приходится платить, а с мыслью о том, что за флагман придется выложить больше тысячи евро, нужно просто смириться. Наверняка не за горами то время, когда цена на топовые модели будет начинаться с двойки, так что пока не жужжим.

Сколько X в Xs?

Внешне Xs повторяет дизайн прошлогоднего X.