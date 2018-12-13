Поскольку я годами пользуюсь различными телефонами на базе Android, появление очередного iPhone не вызвало у меня особых эмоций. Иными словами, мое мнение о новом iPhone звучало примерно так: ну да, отличный, наверное, телефон, но стоит, как чугунный мост, и при этом вряд ли представляет собой нечто действительно особенное. Мне было непонятно, чего ради все эти танцы и хайп вокруг какого-то аппарата, - пишет Март Лаанемяги, автор техноблога Digitark.
Я считал так до того момент, пока не испытал его в деле. Теперь, несколько дней спустя, я признаю, что новый iPhone –Тэн Эс (именно так нужно произносить название десятой модели) – на самом деле отличный телефон. Возможно, он не настолько хорош, чтобы, уплатив более тысячи евро, восхищаться им с благоговейным трепетом, а затем бежать в магазин докупать в комплект все прочие «яблочные» устройства. Тем не менее, Xs достоин признания.
На самом деле, устройства конкурентов ненамного дешевле. Это, скорее, неизбежный факт: за качество приходится платить, а с мыслью о том, что за флагман придется выложить больше тысячи евро, нужно просто смириться. Наверняка не за горами то время, когда цена на топовые модели будет начинаться с двойки, так что пока не жужжим.
Сколько X в Xs?
Внешне Xs повторяет дизайн прошлогоднего X.
В «яблочном» мире это вовсе не удивительно, поскольку производитель в последнее время оставлял дизайн моделей s неизменным по сравнению с прошлым годом. С другой стороны, отсутствие изменений означает, что Apple отказался от современного тренда удлинения новых моделей. Так что телефон немного шире, чем конкурирующие модели, зато обладает гораздо более привычными пропорциями. Сохранена и знакомая по прошлой модели надэкранная «бровь», а тыльная камера по-прежнему оснащена сдвоенным модулем.