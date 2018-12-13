Один вопрос: зачем государству совместное с Тийтом Вяхи предприятие?

Издание поинтересовалось в Министерстве окружающей среды, в чем заключается принципиальный или финансовый интерес государства сохранять свою долю в этой фирме. На 65,1 процента Ökosil принадлежит Silmet Grupp, и главной его задачей кажется контроль за деятельностью в плане охраны окружающей среды на данный момент в полном объеме принадлежащего иностранцам Silmet. В свою очередь AS Silmet Grupp на сто процентов принадлежит OÜ Valga Group, 43 процентов которого находится в собственности Тийта Вяхи. Реальными получателями прибыли Ökosil, по данным Коммерческого регистра, являются только Тийт Вяхи и Министерство окружающей среды.

На этот вопрос ответила Эвелин Мюйрсепп, представитель Министерства окружающей среды в совете AS Ökosil:

«AS Ökosil – это созданное Эстонией и AS Silmet Grupp предприятие по охране окружающей среды, изначальной задачей которого является управление санационным проектом по охране окружающей среды Силламяэского хранилища радиоактивных отходов. Капитал акций AS Ökosil составляет 501 923 евро (7 830 000 эстонских крон), 35 процентов которых принадлежит государству и 65 процентов - AS Silmet Grupp.

Санационный проект хранилища отходов инициировали Эстония и AS Silmet Grupp в 1997 году, когда было подано ходатайство о составлении технического проекта санации Силламяэского хранилища отходов (стоимость около семи миллионов эстонских крон) в рамках европейской Программы по охране окружающей среды Phare. Тогда участие государства было необходимо, поскольку нужно было обеспечить партнерам проекта доверие, а также, поскольку речь шла в большей степени о так называемых исторических отходах, снижение опасности которых является задачей государства.

Тут важно отметить, что складировать отходы в том месте начали еще в 1948 году, сразу после строительства секретного уранового завода военно-промышленного комплекса СССР. Официальное хранилище построили несколько позже. Производство редкоземельных и редких металлов, которым занимается Silmet, начали только в 1970 году. Другими словами, Силламяэское хранилище радиоактивных отходов не было напрямую хранилищем отходов Silmet: там в советское время складировали все природные радиоактивные отходы (так называемые NORM), возникавшие в Эстонии.

Работы по закрытию Силламяэского хранилища отходов прекратили в 2008 году. Вместе с этим прекратили и первую, длившуюся в период 2002-2008 годов программу детального мониторинга. За этим последовал второй этап более общего мониторинга, который завершился в 2017 году. Сейчас в задачу AS Ökosil входит составление проектов по охране окружающей среды, а также оказание услуг, связанных с организацией охраны окружающей среды и мониторинга.

Министерство окружающей среды периодически оценивало необходимость участия государства в AS Ökosil. В последний раз это было в 2017 году, когда начала подходить к концу программа общего мониторинга Силламяэского хранилища отходов. Тогда пришли к выводу, что государству выгодно продолжить свое участие, вне зависимости от того, что изначально являвшийся основанием для создания предприятия проект, по сути, завершился.

Если собственность не принадлежит целиком Silmet, и дальше будет гарантировано привлечение государства в тамошние проекты. В глобальном масштабе государству часто предъявляют претензию в том, что оно проявляет к Ида-Вирумаа мало интереса. Данное участие позволяет улучшить присутствие государства в одном из быстрее других развивающихся в Ида-Вирумаа регионах. Также обеспечена, например, большая компетентность экспертов по вопросам Ида-Вирумаа.

А еще это участие позволяет лучше обеспечить государственную радиационную безопасность. В числе прочего сейчас создается возможность AS Ökosil мониторить в Ида-Вирумаа природный радиоактивный газ радон, который, согласно вступившему в этом году порядку, многим предприятиям нужно измерять в рабочих помещениях.