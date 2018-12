Один вопрос: зачем государству совместное с Тийтом Вяхи предприятие?

Издание поинтересовалось в Министерстве окружающей среды, в чем заключается принципиальный или финансовый интерес государства сохранять свою долю в этой фирме. На 65,1 процента Ökosil принадлежит Silmet Grupp, и главной его задачей кажется контроль за деятельностью в плане охраны окружающей среды на данный момент в полном объеме принадлежащего иностранцам Silmet. В свою очередь AS Silmet Grupp на сто процентов принадлежит OÜ Valga Group, 43 процентов которого находится в собственности Тийта Вяхи. Реальными получателями прибыли Ökosil, по данным Коммерческого регистра, являются только Тийт Вяхи и Министерство окружающей среды.

На этот вопрос ответила Эвелин Мюйрсепп, представитель Министерства окружающей среды в совете AS Ökosil:

«AS Ökosil – это созданное Эстонией и AS Silmet Grupp предприятие по охране окружающей среды, изначальной задачей которого является управление санационным проектом по охране окружающей среды Силламяэского хранилища радиоактивных отходов. Капитал акций AS Ökosil составляет 501 923 евро (7 830 000 эстонских крон), 35 процентов которых принадлежит государству и 65 процентов - AS Silmet Grupp.