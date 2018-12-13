У 41 000 жителей Эстонии вырастет зарплата

На заседании в четверг правительство постановило: с нового года минимальная часовая ставка заработной платы вырастет до 3,21 евро, а минимальная зарплата - до 540 евро в месяц. В результате вырастет доход 41 200 человек, работающих на полную ставку.
Сейчас нижняя граница почасовой оплаты - 2,97 евро, а минимальная зарплата для людей с полным рабочем временем - 500 евро в месяц.
«Решение работодателей и профсоюзов поднять минимальную зарплату на 40 евро заслуживает уважения, так как это поможет уравнять и укрепить положение большого количества людей, особенно тех, кто получает низкую зарплату. Кроме этого, для улучшения благополучия людей необходимо также поддерживать более длительную трудовую занятость, а также создание рабочих мест, которые способствовали бы финансовому благополучию. Именно поэтому государство поддерживает создание рабочих мест в тех регионах, где наблюдается безработица. Также государство через кассу страхования от безработицы предлагает обучение безработным людям и тем, кто нуждается в переобучении или дополнительном обучении», – сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.
По оценке Министерства финансов, повышение минимальной зарплаты с 500 до 540 евро добавит в бюджет страны 14,5 млн евро дополнительного подоходного налога.
В пояснительной записке постановления правительства о повышении минимальной зарплаты сказано, что под влиянием роста выплат по соцналогу, налогу на рабочую силу, подоходного налога и уровня потребления, увеличится поступление в казну налога с оборота и акцизов.
Расходы на рабочую силу государства и местных самоуправлений вырастут, по оценке министерства, на 3,3 млн евро.
Рост минимальной зарплаты приведет к увеличению связанных с ней компенсаций. Так, например, вырастет родительское пособие, компенсация родительского отпуска и отпуска по уходу.