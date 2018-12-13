У 41 000 жителей Эстонии вырастет зарплата

«Решение работодателей и профсоюзов поднять минимальную зарплату на 40 евро заслуживает уважения, так как это поможет уравнять и укрепить положение большого количества людей, особенно тех, кто получает низкую зарплату. Кроме этого, для улучшения благополучия людей необходимо также поддерживать более длительную трудовую занятость, а также создание рабочих мест, которые способствовали бы финансовому благополучию. Именно поэтому государство поддерживает создание рабочих мест в тех регионах, где наблюдается безработица. Также государство через кассу страхования от безработицы предлагает обучение безработным людям и тем, кто нуждается в переобучении или дополнительном обучении», – сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.