МИД РФ: США применяют запрещенные приемы в экономике, добиваясь запрета "Северного потока 2"

"Настоящие угрозы, которые мы слышим от американских официальных лиц. И не только законодательной власти, но исполнительной, даже сам президент США адресовал соответствующее заявление ФРГ, угрожая или предостерегая от взаимодействия с Россией в энергетической сфере - это нечистоплотная конкуренция глобального масштаба ", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Она назвала действия США "применением запрещенных приемов" в экономике.

Так Захарова прокомментировала, в том числе, одобренную Палатой представителей Конгресса США резолюцию, в которой выражается несогласие с газопроводом "Северный поток 2" из-за опасений, что проект усилит контроль Москвы над поставками энергоносителей в Европу.

Документ, принятый Палатой представителей Конгресса США в ходе устного голосования, призывает правительства европейских стран отказаться от проекта "Северный поток-2". Согласно резолюции, трубопровод является "радикальным шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов".

Принятая резолюция также поддерживает введение санкций в отношении "Северного потока-2" в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Конгрессмены призвали президента США Дональда Трампа "использовать все доступные средства для поддержки европейской энергобезопасности путем диверсификации (энергоносителей) для снижения зависимости ЕС от РФ".

Хотя резолюция не имеет обязательной силы, она подчеркивает растущую оппозицию Конгресса США российскому проекту.

Ранее помощник госсекретаря по вопросам энергоресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что властям ФРГ следует прекратить оказывать политическую поддержку проекту газопровода "Северный поток-2".

"Германии стоит отозвать политическую поддержку проекту", - сказал Фэннон в ходе телефонного брифинга.