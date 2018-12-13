Фотоновость: Ратас на борту фрегата поблагодарил Великобританию за поддержку

«Ровно сто лет назад, в начале Освободительной войны, британцы отправили в Таллинн свою эскадру. На этих кораблях прибыло снаряжение для эстонских борцов за свободу, однако, что еще более важно, эти корабли принесли нам надежду и чувство уверенности, сознание того, что у нас есть друзья, которые поддержат нашу борьбу за независимость», — сказал премьер-министр. Ратас заверил присутствующих, что Эстония помнит и чтит всех погибших в Освободительной войне, среди которых было также 112 британских военных.