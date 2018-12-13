Доступность жилья в Таллинне в третьем квартале улучшилась

Наряду с прочими факторами на среднюю цену квартир влияет структура сделок, поскольку в общем случае цена квадратного метра новой квартиры примерно на четверть выше цен на вторичном рынке. По сравнению с тем же периодом прошлого года доля новых квартир в сделках осталась примерно такой же, но она была ниже по сравнению с прошлым кварталом – в третьем квартале сделки с новыми квартирами составили примерно четверть всех квартирных сделок.

За первые три квартала этого года средняя цена квадратного метра таллиннских квартир выросла на 6,4% по сравнению с тем же периодом 2017 года. А нетто-зарплата таллиннцев росла быстрее – за первые три квартала нетто-зарплата в годовом сравнении выросла на 10,2%.

Активность сделок на таллиннском квартирном рынке понизилась

В третьем квартале активность по сделкам на таллиннском рынке квартир понизилась на 7,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Несмотря на низкую активность по сделкам, рост остатка по жилищным кредитам и в третьем квартале сохранился на уровне 7%, что является средним показателем за последний год. Финансовое положение домохозяйств прочное, что позволило им заняться накоплением. За последний год рост вкладов домохозяйств оставался на уровне примерно 10 процентов, причём вклады по-прежнему растут быстрее кредитного портфеля.

А вот чувство уверенности потребителей в отношении покупки или строительства в ближайшее время жилья в четвертом квартале начало резко снижаться. В массмедиа в последнее время участились выступления о приближающемся экономическом кризисе и повышении процентных ставок. Так что одна из возможных причин – осторожность домохозяйств, поскольку у многих в памяти остался предыдущий негативный опыт. В то же время в основных сценариях прогнозов экономический кризис в ближайшие годы не рассматривается, да и повышение процентных ставок, по прогнозам Swedbank будет медленным. Поскольку рост зарплат должен сохраниться на высоком уровне, повышение процентных ставок не окажет серьёзного влияния на доступность жилья.

Темпы строительства снижаются

В третьем квартале новых жилых помещений было построено примерно на 7% меньше, чем годом ранее. Кроме того, уже три квартала подряд снижается количество выдаваемых разрешений на строительство. Так что можно предположить, что снижение числа разрешений на эксплуатацию квартир продолжится и в следующем году. Хотя предложение новых квартир сокращается, количество квартир, находящихся в продаже, остаётся высоким. По нашей оценке, высокие цены на жильё в следующие два квартала должны отразиться на спросе, что замедлит рост цен. Но при этом выгодная макроэкономическая среда будет способствовать росту цен и в следующем году.

Из балтийских столиц цены на жилье в третьем квартале быстрее всего росли в Таллинне