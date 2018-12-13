Названы главные раздражители пассажиров в аэропорту

На второй строчке рейтинга оказались путешественники, которые кладут свои сумки на кресла в зале ожидания (41 процент). Далее следует привычка людей задерживать очередь на контроле из-за неподготовленного для показа паспорта (38 процентов). На четвертом месте — путешественники, которые не понимают правила безопасности или не следуют им (38 процентов), на пятом — туристы с перегруженными чемоданами, которым приходится переупаковывать вещи и задерживать людей в очереди (34 процента), пишет lenta.ru.