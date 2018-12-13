Индрек Саар: принятый бюджет – самый солидарный в этом веке

«Я убежден, что это хороший бюджет. Это самый солидарный и заботящийся о людях бюджет из всех, которые парламент принимал в течение этого века», – сказал Саар и добавил, что бюджет содержит повышение зарплат всем тем людям, которые входили в приоритетные зарплатные группы этого правительства.

По словам Саара, зарплаты учителей, в том числе воспитателей детских садов, повысятся до 1250 евро. Также зарплаты повысятся полицейским и спасателям, медицинским и социальным работникам.

«Как министру культуры мне приятно подтвердить, что в будущем году минимальная зарплата работников сфер культуры и высшего образования поднимется до 1300 евро», - сказал Саар.

Бюджет также одобрили министр государственного управления Янек Мягги и министр финансов Тоомас Тынисте.

По словам Мягги, благодаря бюджету будут решены многие региональные проблемы. Несмотря на то, что крышевые деньги много критиковали в СМИ, Мягги считает, что Благодаря им будут решены такие проблемы, которые обычно не решались по многим бюрократическим причинам.