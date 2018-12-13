Допинг, коррупция, но без политики

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сообщил, что не обладает информацией по допинговому делу российских спортсменов на ЧМ-2017.
«У меня нет информации по этому делу. Я только на пути в Австрию из Швеции. Возможно, вечером я буду знать больше. Пока я не могу ничего сказать», – сказал Далин.
Позднее IBU выпустил официальный пресс-релиз по ситуации с командой России.
«По заявлению Центральной прокуратуры по уголовным преследованиям за экономические преступления и коррупцию проводится предварительное расследование против пяти должностных лиц российской команды в связи с подозрениями по использованию запрещенных препаратов и/или методов.
Расследование проводится также и в отношении пяти спортсменов, связанных с нарушением антидопинговых правил. Рассматриваемый период – чемпионат мира 2017 года в Хохфильцене. Обвиняемым была передана информация о расследовании в соответствии с уголовными процессами, принятыми на территории Австрии. Обыска и допросов не производилось», – говорится в пресс-релизе.
Олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон прокомментировал информацию о допинговых обвинениях в адрес российских биатлонистов.
«Грустно, что опять проходят расследования в отношении российской сборной. Не думаю, что это как-то связано с политикой», – сказал Самуэльссон в эфире телеканала «Матч ТВ».