Допинг, коррупция, но без политики

«У меня нет информации по этому делу. Я только на пути в Австрию из Швеции. Возможно, вечером я буду знать больше. Пока я не могу ничего сказать», – сказал Далин.

Позднее IBU выпустил официальный пресс-релиз по ситуации с командой России.

«По заявлению Центральной прокуратуры по уголовным преследованиям за экономические преступления и коррупцию проводится предварительное расследование против пяти должностных лиц российской команды в связи с подозрениями по использованию запрещенных препаратов и/или методов.

Расследование проводится также и в отношении пяти спортсменов, связанных с нарушением антидопинговых правил. Рассматриваемый период – чемпионат мира 2017 года в Хохфильцене. Обвиняемым была передана информация о расследовании в соответствии с уголовными процессами, принятыми на территории Австрии. Обыска и допросов не производилось», – говорится в пресс-релизе.

Олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон прокомментировал информацию о допинговых обвинениях в адрес российских биатлонистов.