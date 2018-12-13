Обзор самых диковинных телефонов на эстонском рынке

Прежде чем новые телефоны поступают в продажу в Elisa, каждый телефон должен пройти основательное тестирование технической командой, чтобы убедиться, что он соответствует ожиданиям предприятия и клиентов и безупречно работает в нашей сети.

Через стол и ящик электронной почты технической команды Elisa прошло неисчислимое число разных смартфонов и кнопочных телефонов, из которых только самые качественные и лучшие поступают в продажу в магазин. Менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн приводит примеры самых причудливых телефонов, которые встречала техническая команда Elisa.

Размером с зажигалку

Одним из наиболее интересных телефонов был телефон L8STAR BM10 длиной всего 6,8 см, который настолько мал, что его можно принять за детскую игрушку.

У телефона имеется два разъема для SIM-карт и поддержка Bluetooth 3.0, которая при подключении со смартфоном позволяет использовать BM10 как устройство громкой связи. Согласно утверждениям, заряда аккумулятора телефона должно хватать даже на десять дней без подзарядки.

Два экрана не равны одному

Малоизвестный в Эстонии производитель телефонов ZTE в прошлом году выпустил на рынок свою новую модель Axon M с двумя расположенными рядом экранами. Согласно утверждениям, два экрана должны означать, что телефон можно использовать намного продуктивнее – смотреть страницы в интернете и отправлять электронные письма на экране большего размера или выполнять оба действия одновременно.

Axon M. ФОТО: Elisa

На двух экранах смартфона можно одновременно запустить два приложения или использовать оба экрана вместе, как будто это планшет. В реальности телефон вышел на рынок с очень высокой ценой и устаревшим программным обеспечением – в общем, клиенты были не восторге от такой странной концепции.

Телефон, отгоняющий стресс

Кто из нас не помнит, когда год назад практически у каждого ребенка на пальце был спиннер (вертушка от стресса), без которой не могли ездить в автобусе, ходить в магазин или сидеть за партой. Умные производители телефонов в Китае сделали вывод, что поскольку у большинства из нас телефон постоянно в руках, то почему бы не совместить спиннер и телефон.

Телефоны, отгоняющие стресс. ФОТО: Elisa

В результате получилось устройство, с помощью которого можно звонить, фотографировать и которое можно крутить в руке. Об успехе продаж телефона ничего неизвестно, но он заслужил большое внимание в СМИ.

Невероятный телефон с голографическим экраном

Компания RED, известная как производитель высококачественных видеокамер 8K, выпустила в этом году смартфон RED Hydrogen One, который обещал пользователям предложить экран, аналогов которому нет в мире – голографический. Телефон, вызвавший большой фурор, должен был первоначально выйти на рынок в начале этого года, но поступил в итоге заказчикам и журналистам только в ноябре.

Однако ни для кого он не стал сюрпризом, поскольку экран, обещающий 3D-содержимое, был мутноватый, слабый и не добавил никакой дополнительной ценности телефону, который в итоге не оправдал своего невероятного ценника свыше 1200 долларов.

RED Hydrogen One. ФОТО: Elisa

У телефона устаревшее программное обеспечение, большие края и, по мнению многих технических журналистов, телефон просто ужасный. Помимо этого, компания, известная как производитель качественной видеотехники, не смогла произвести впечатление даже в своей сфере. У смартфона RED Hydrogen One совершенно заурядная камера, сильно отставшая от конкурирующих и более дешевых телефонов высшего класса.

Телефон как лего – проект ARA

Идея модульного телефона не представляет собой ничего нового. Некоторые производители уже выпускали подобные телефоны (LG G5), но до сих пор они не вызывали восторга у технических журналистов и клиентов. Однако в 2013 году в интернете распространилась красивая идея о телефоне, который состоит из маленьких кусочков, или блоков, которые можно при необходимости заменить как кубики лего. Концепция под названием Phonebloks молниеносно разлетелась в социальных сетях и заслужила массу одобрений. Вскоре Motorola сообщила, что аналогичный телефон находится у них в разработке, и теперь они договариваются с командой Phonebloks, чтобы в ближайшем будущем вывести телефон на рынок.