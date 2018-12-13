Кадыров: Чечня могла бы процветать, если бы дали больше денег и не мешали

"Конечно же, могли бы", - сказала Кадыров в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), отвечая на вопрос, могли ли власти Чечни сделать за 11 лет больше.

"Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская республика цветет и расцветает. Если бы по (федеральной целевой) программе нам необходимые средства выделили - мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали", - сказал Кадыров.

По его словам, правительство РФ сократило федеральную целевую программу в республике. "Нам тогда дали 75 млрд рублей, говорят, восстановили каркасы - запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?" - сказал глава региона.

"Нам много мешали, недоверие было, все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается", - заметил глава республики.