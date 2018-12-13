Анна Кютт в свой 106-ой день рождения. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В понедельник, 10 декабря, в возрасте 107 лет умерла старейшая жительница Эстонии Анна Кютт.

До прошлого года она жила одна в своей квартире в Валга, но в январе 2017 ее увезли в Валгаскую больницу. С тех пор Анна находилась в отделении по уходу, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Кютт пережила четыре государственных строя. Она родилась 18 февраля 1911 года на хуторе Саарте в деревне Ахеру (Валгамаа) в семье батрака. У нее было двое старших братьев. Поскольку работа по хозяйству на хуторе отнимала много времени, ходить в школу она особо не успевала. Она окончила пять классов деревенской школы.

Анна вышла замуж за участника Освободительной войны Яана Арбайтера родом из Карула, у них родился сын Рахулейд. В 1934 году семья переехала в Валга. По воспоминаниям родственников, супруг Яан был джентльменом, носил шляпу и пальто с бархатным воротником и был мелким предпринимателем. Он умер в 1938 году от воспаления легких.

Несколько лет спустя овдовевшая женщина вышла замуж за Теодора Кютта. От этого брака родились дочь Эха и сын Ааре. В 1955 году муж Анны и десятилетний сын Ааре погибли в результате несчастного случая.

Анна Кютт работала на железной дороге, занималась швейными работами и несколько десятилетий была продавцом в газетном киоске.

Ее похороны состоятся в субботу в 12 часов в Валга в церкви Яани.

До Кютт главной долгожительницей Эстонии считалась Мария Кольк, которая умерла в возрасте 107 лет 6 июня этого года.