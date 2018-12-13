Евростат: потребление в странах Балтии приближается к среднему по ЕС

В Литве фактические индивидуальные расходы, с учетом паритета покупательной способности, в 2017 году составили 88% среднего показателя в Евросоюзе (в 2016 году – 85%), а в Эстонии – 73% (72%), в Латвии – 65% (68%), свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистической службы ЕС.

Больше всего на потребление в прошлом году потратили жители Люксембурга – 132% среднего показателя в блоке, а меньше всего – болгары – 54%.