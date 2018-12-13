В Нарве откажутся от новогодней традиции ради общеэстонской праздничной программы

Празднование наступающего Нового года начнется на Петровской площади уже в 15 часов: около трехсот детей будут танцевать здесь, а одновременно с ними - несколько тысяч детей в пятнадцати других городах Эстонии. К акции “Эстония танцует” смогут присоединиться все желающие.

Традиционный детский фейерверк также состоится раньше обычного - в 16 часов. После него на площади начнется музыкальный праздник сначала для детей, а ближе к ночи - и для взрослых горожан. Уже в новом году на площади выступит группа ОЛЬГАКЛЁШЪ.

А за десять минут до наступления Нового года на большом экране, который установят на Петровской площади, будет транслироваться новогоднее обращение президента Керсти Кальюлайд. Организаторы обещают обеспечить либо перевод на русский язык, либо субтитры. Ранее обращения президента Эстонии здесь никогда не транслировались во время праздников.

Как рассказал Дмитрий Вергун из городского Отдела культуры, большой экран вообще крайне редко использовался на городских праздниках, потому что это довольно дорого. Но в этот раз и финансовую, и техническую поддержку оказал оргкомитет EV100. По словам Дмитрия Вергуна, благодаря сторонней поддержке праздник должен получиться длиннее, чем в прошлые годы, и необычным для Нарвы.

Поскольку в уходящем году исполнилось 100 лет с момента провозглашения независимости Эстонии, новогодний праздник будет называться “В следующее столетие, Эстония!”. Даже афиша новогоднего праздника оформлена в сине-черно-белых цветах в стилистике логотипа EV100.