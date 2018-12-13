Компания молодых людей с оружием угрожала двум строителям
Пьяные молодые люди сегодня в Выру угрожали строителям. Один из юношей размахивал похожим на оружие предметом, который в итоге оказался пневматическим пистолетом, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Сегодня около 9.20 в полицию поступил вызов в связи с тем, что в городе Выру произошла перебранка между рабочими и тремя юношами, один из которых размахивал похожим на оружие предметом.
Ссора началась, когда пьяные молодые люди возле школы дрифтовали на машине, что не понравилось работающим на стройплощадке рабочим. Когда рабочие сообщили об этом юношам, один из молодых людей вытащил пневматическое оружие и начал угрожать им.
Полиция задержала покинувших место происшествия на автомобиле двух молодых людей. В машине похожий на оружие предмет найден не был. Во время проверки местности патрулем в подъезде одного из домов был задержан третий молодой человек и найден оставленный им на лестничной площадке пневматический пистолет.
Ведущий следователь Выру Маргус Пухм сказал, что совершеннолетние могут приобретать и владеть пневматическим оружием с целью, например, пострелять по целям, но только в предусмотренном для этого безопасном месте, не нарушая общественного порядка и не угрожая окружающим.
«Размахивать и угрожать другим напоминающим оружие предметом недопустимо. Все связанные с инцидентом три молодых человека, два из которых совершеннолетние и один несовершеннолетний, употребляли алкоголь. Они задержаны и находятся в арестном доме. Все обстоятельства этого тяжкого нарушения общественного порядка выяснит полиция в ходе дальнейшего расследования», - сказал Пухм.