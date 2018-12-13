Компания молодых людей с оружием угрожала двум строителям

Сегодня около 9.20 в полицию поступил вызов в связи с тем, что в городе Выру произошла перебранка между рабочими и тремя юношами, один из которых размахивал похожим на оружие предметом.

Ссора началась, когда пьяные молодые люди возле школы дрифтовали на машине, что не понравилось работающим на стройплощадке рабочим. Когда рабочие сообщили об этом юношам, один из молодых людей вытащил пневматическое оружие и начал угрожать им.

Полиция задержала покинувших место происшествия на автомобиле двух молодых людей. В машине похожий на оружие предмет найден не был. Во время проверки местности патрулем в подъезде одного из домов был задержан третий молодой человек и найден оставленный им на лестничной площадке пневматический пистолет.

Ведущий следователь Выру Маргус Пухм сказал, что совершеннолетние могут приобретать и владеть пневматическим оружием с целью, например, пострелять по целям, но только в предусмотренном для этого безопасном месте, не нарушая общественного порядка и не угрожая окружающим.