Российских биатлонистов могут задержать в Австрии

В женской команде в нарушении антидопинговых правил в Хохифильцене-2017 подозревается Ирина Старых.

«Старых переживает, остальные девушки в порядке. В среду полицейские нам сказали, что из-за того, что дело возбуждено, могут возникнуть проблемы с отъездом из Австрии. Учитывая, что здесь прозрачная граница с Чехией, непонятно, что они имели в виду. Дело возбуждено только на территории Австрии», – сказал Норицын.

В отношении россиян начато уголовное расследование, которое ведет отдел прокуратуры Вены по противодействию экономическим преступлениям и коррупции.

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что во время ЧМ-2017 в Хохфильцене полиция не предпринимала действий в отношении россиян.

«Мне ничего не известно о том, чтобы во время чемпионата мира 2017 австрийская полиция предпринимала какие-то действия в отношении членов сборной России.