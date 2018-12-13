Apple будет устанавливать гибкие дисплеи Samsung в новые смартфоны

Компания Samsung Display поставляла OLED-дисплеи для флагманского смартфона iPhone X, а также моделей 2018 года iPhone XS и XS Max. К сожалению, такие экраны весьма дороги и составляют заметную долю от общей стоимости смартфона, пишет ferra.ru .

Как сообщается, у наследника iPhone XS Max будет использоваться более доступная версия — гибкий OLED-дисплей со встроенным сенсорным слоем, который производится по фирменной технологии Y-Octa. Такими экранами оснащаются Galaxy Note 9, S9 и S9+. Они не только дешевле, но также тоньше и легче. Объем производства экранов Y-Octa невысок и они будут использоваться только в старшей версии iPhone 2019 года.