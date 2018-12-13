В новом году расширятся возможности для лечения детей и усилится семейная медицина

На своем сегодняшнем заседании правительство одобрило список финансируемых Больничной кассой (БК) медицинских услуг, на основе которого в будущем году БК будет оплачивать несколько новых услуг и лекарств. Новые услуги, в числе прочего, помогут усилить семейную медицину и расширят возможности для лечения детей, сообщила пресс-служба Министерства социальных дел.
Важнейшие добавления в перечне оплачиваемых услуг:
- значительно увеличится финансирование услуги школьной медицины;
- добавятся новые услуги в помощи врачей-специалистов, например, возможность по ходатайству педиатров создавать команду из специалистов разных направлений для амбулаторного обследования ребенка;
- по ходатайству акушеров и перинатологов, начнется финансирование покупки донорского молока для преждевременно рожденных, кормление которых материнским молоком невозможно;
- в качестве новой услуги начнут финансировать тотальное эндопротезирование нижней челюсти и кормление через зонд;
- в качестве препаратов, выдаваемых во время больничного лечения, начнут финансировать биологическое лечение и иммунное лечение, а также в списки внесены несколько препаратов, необходимых при лечении редких заболеваний;
- расширятся возможности бесплатного лечения зубов для людей с душевными и физическими недостатками;
- в общегосударственной консультационной телефонной линии семейных врачей 1220 появится возможность персональной консультации, что позволит при консультировании пациента учесть данные о нем, внесенные в инфосистему здоровья. Услугу по плану должны запустить в августе 2019 года;
- вводится понятие филиала центра здоровья первичного уровня, чтобы помочь присоединению региональных семейных врачей к крупным центрам здоровья;
- возможности э-консультаций семейных врачей распространятся и на специальности врач восстановительной медицины, врач дерматолог-венеролог, сосудистый хирург и врач, специализирующийся на лечении боли. С будущего года семейные врачи смогут для уточнения диагноза своего пациента и назначения лечения консультироваться с врачами-специалистами 21 специализации;
- обновится список препаратов крови, чтобы еще больше повысить безопасность переливания крови.
Всего в 2019 году в перечень финансируемых услуг добавятся 16 новых услуг и 13 новых больничных препаратов, в том числе четыре препарата, необходимых для лечения людей с редкими болезнями. Кроме новых услуг в перечне пересмотрена стоимость уже имевшихся услуг и препаратов, чтобы согласовать финансирование с реальными затратами. Например, с будущего года будут увеличены базовые деньги семейных врачей, а также бюджет медицинских учреждений, предусмотренный на ИТ-развитие и транспортные услуги.
Влияние изменений перечня медицинских услуг на бюджет Больничной кассы составит 15,26 миллиона евро, новых услуг и лекарств добавится на 6,3 миллиона евро. Изменения в перечень финансируемых услуг были внесены по предложению профессиональных объединений, медицинских учреждений и Больничной кассы.
Постановление вступит в силу 1 января 2019 года, а персональные консультации по телефону семейных врачей начнут оказываться с 1 августа 2019 года.