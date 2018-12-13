В новом году расширятся возможности для лечения детей и усилится семейная медицина

Важнейшие добавления в перечне оплачиваемых услуг:

Всего в 2019 году в перечень финансируемых услуг добавятся 16 новых услуг и 13 новых больничных препаратов, в том числе четыре препарата, необходимых для лечения людей с редкими болезнями. Кроме новых услуг в перечне пересмотрена стоимость уже имевшихся услуг и препаратов, чтобы согласовать финансирование с реальными затратами. Например, с будущего года будут увеличены базовые деньги семейных врачей, а также бюджет медицинских учреждений, предусмотренный на ИТ-развитие и транспортные услуги.