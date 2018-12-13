Картина дня: катастрофа в Турции, рост зарплат и смерть старейшей жительницы Эстонии

Фото, видео: в Турции сошел с рельсов скоростной поезд

Скоростной поезд на железнодорожной станции Марсандиз в Анкаре столкнулся с другим поездом, в результате аварии семь человек погибли, более 40 пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Читать далее...

У 41 000 жителей Эстонии вырастет зарплата

На заседании в четверг правительство постановило: с нового года минимальная часовая ставка заработной платы вырастет до 3,21 евро, а минимальная зарплата - до 540 евро в месяц. В результате вырастет доход 41 200 человек, работающих на полную ставку. Читать далее...

Дешевый трюк: изъятие фирмы из регистра спасает от уголовного наказания

Трюкачи годами используют пробел в законе, который позволяет легким движением руки вывести из-под полицейского огня фирму, которой предъявлено обвинение, и спасти шкуру ее собственников. И хотя о проблеме известно давно, государство ничего не сделало для ее решения. Читать далее...

Центристы рулят, EKRE рвется вперед по головам, реформисты скисли

Тема миграционного соглашения внесла в показатели поддержки партий существенные коррективы и сдвинула прежде лидировавшую Партию реформ на второе место. Читать далее...

Как один человек с коляской пошатнул наши скрепы

В воскресенье на эстоноязычном портале Postimees появилась заметка с заголовком «Иностранец с коляской атаковал митинг на площади Вабадузе». Один человек. С коляской, в которой находился ребенок. Атаковал. Целый митинг. Прочувствуйте весь масштаб крамольных действий! Не иначе, эта неслыханная дерзость привела к большому количеству жертв, и нужно было сразу вызвать спецназ! Читать далее...

Умерла старейшая жительница Эстонии

В понедельник, 10 декабря, в возрасте 107 лет умерла старейшая жительница Эстонии Анна Кютт. Читать далее...

В Силламяэ ранили ножом мужчину

В среду вечером полиция получила из Силламяэ сообщение о поножовщине, произошедшей в одной из квартир дома на улице Кеск. Читать далее...

Участник банных вечеринок Прийта Тообала напал на таксистку

Участник банных вечеринок в деревне Вылли Карл Кабанен в конце лета обвинил бывшего топового политика Прийта Тообала в похищении некоего юноши. С ноября сам Кабанен находится за решеткой: его подозревают в нападении на таксистку. Читать далее...

В Таллинне появятся восемь новых трамваев

Tallinna Linnatranspordi AS объявило тендеры для приобретения восьми новых трамваев с возможностью закупки еще 15 дополнительных трамваев. Победитель международного конкурса для приобретения трамваев определится весной 2019 года. Читать далее...

Один вопрос: зачем государству совместное с Тийтом Вяхи предприятие?