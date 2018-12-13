В Рийгикогу провалился законопроект о двойном гражданстве

Защищавший законопроект реформистов Ханно Певкур в своем выступлении сказал, что задачей Рийгикогу является рост численности эстонцев, а не его уменьшение. "Аморально и противоконституционно принуждать граждан Эстонии по рождению делать выбор. Мы должны работать и с теми, кто уехал с родины. И у них должно быть понимание, что на родине их всегда ждут, и государство не заставляет их выбирать, в каком государстве иметь гражданство", - сказал Певкур, по словам которого у парламента есть шанс проявить себя государственными мужьями.

"Показать людям Эстонии - тем, кто здесь, на родине, и тем, кто за ее пределами, что — да, мы способны преодолеть разные политические соглашения и мы думаем о то, чтобы эстонцев в будущем стало больше, а не меньше", - сказал Певкур.

Согласно законопроекту, возможность восстановить гражданство Эстонии имели бы люди, приобретшие его по рождению или ранее 26 февраля 1992 года, но затем отказавшиеся от него или те, кто считается утратившим эстонское гражданство или отказавшимися от него.

Имеющими гражданство Эстонии законопроектом считаются лица, получившие гражданство по рождению, в отношении которых имелась оптация Тартуского мирного договора и которые хотя и не стали жить на территории Эстонии в том случае, если территория, на которой такое лицо проживало, не входило в состав России. Имеющими гражданство по рождению считаются также и следующие прямые поколения таких лиц.

Законопроект также предлагает лишать гражданства Эстонии тех, кто по решению суда признан виновным в госизмене или в террористических действиях, а также при определенных обстоятельствах лишать гражданства людей, получивших гражданство за особые заслуги.