Российские рубли. ФОТО: Reuters / Scanpix

Центробанк России в пятницу объявит о возвращении к закупкам валюты для Минфина после четырехмесячного моратория, связанного с обвалом рубля. Как новые закупки скажутся на валютном рынке?

ЦБ планирует вернуться к закупкам валюты с 15 января «при сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках», заявила в конце ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что окончательное решение о дате возвращения на открытые торги ЦБ объявит 14 декабря.

Речь идет о покупках валюты в рамках бюджетного правила. ЦБ закупает валюту на рынке для Минфина с февраля 2017 года на нефтяные сверхдоходы, если цена на нефть превышает запланированную. Эти деньги направляют в резервы. О планах закупки на следующий месяц Минфин сообщает заранее, указывая объем ежедневных закупок.

С начала этого года и до сентября Минфин с помощью ЦБ потратил на покупку валюты более 2,2 трлн рублей. В августе рубль начал стремительно падать. Это стало реакцией рынка на внесенный в сенат США законопроект «санкций из ада», предлагающий наложить ограничения на покупку нового российского долга и на госбанки. Госдепартамент США также объявил о санкциях против России в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. Свою лепту внес и финансовый кризис в Турции.

Покупая валюту, Центробанк в больших объемах продает рубли, из-за чего курс российской валюты может снижаться.

Чтобы не оказывать такого влияния на курс, ЦБ 10 августа в два раза сократил покупку валюты. 23 августа и вовсе прекратил покупки до конца сентября, а через несколько недель продлил заморозку до конца года.

При этом Минфин продолжал получать валюту - он закупал ее из резервов ЦБ. Всего таким образом он купил валюты на 30 млрд долларов, говорит аналитик банка «Уралсиб» Ирина Лебедева.

Теперь ЦБ должен вернуть эти деньги в свои резервы.

Как это скажется на российской валюте?

Если этот «накопленный навес» в 30 млрд долларов сразу придет на рынок, курс ослабнет сильнее, полагает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.

В начале 2019 года можно будет наблюдать, скорее, эмоциональную реакцию инвесторов, чем экономический эффект, полагает Лебедева из «Уралсиба».

В январе увеличивается профицит счета текущих операций, то есть поступления от экспорта традиционно выше, чем от импорта из-за эффекта сезонности. В январе меньше рабочих дней, а импорт сокращается из-за слабого потребительского спроса. Это поддерживает рубль.

Плюс поступления от экспорта будут выше из-за более высоких цен на нефть (аналитики, опрошенные Би-би-си, считают, что они будут выше после решения ОПЕК+ сократить добычу). Это также приведет к укреплению рубля.

Эмоциональный же эффект от начала покупок будет умеренным, полагает большинство экономистов.

Набиуллина говорила о намерениях регулятора возобновить регулярные интервенции 28 ноября, напоминает старший экономист Sova Capital Limited Дарья Исакова. Тогда рубль ослаб к доллару всего на 1%.

«Рынок, вероятно, сразу заложил ожидания возвращения Банка России на валютный рынок. И каждое заявление от Банка России - это скорее подтверждение ожиданий, поэтому реакция на них была очень ограниченной», - считает Исакова.

Главный экономист Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский считает, что в январе рубль будет традиционно укрепляться, потому что цены на нефть будут высокими, а объем экспорта будет существенно выше импорта. Но из-за покупок валюты в интересах минфина укрепление рубля будет не таким сильным, как могло бы быть. Экономист ждет в следующем году курса 62 рубля за доллар.

Главный экономист банка «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин в своем отчете написал, что покупки лишь немного ограничат укрепление рубля в январе и феврале.

В феврале и марте рубль может дешеветь из-за действий ЦБ и Минфина. Во втором и третьем кварталах профицит счета текущих операций снижается, а эффект от интервенций будет постепенно накапливаться, полагает Лебедева.

Сам факт возврата ЦБ на рынок настораживает, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Ведь, по ее словам, принципиально ситуация с курсом несильно изменилась по сравнению с августом этого года - он по-прежнему неустойчив.

Орлова считает, что ЦБ мог бы покупать валюту в более гибком формате - например, взять на себя обязательство не ежедневно покупать фиксированный объем, а например, ежемесячно или ежеквартально. Это дало бы регулятору возможность подстраиваться под ситуацию на рынке.

Интерес, скорее, вызывает информация о том, как будут проходить отложенные интервенции - когда и по каким правилам Банк России будет покупать те объемы валюты, которые он не покупал в этом году, говорит Дарья Исакова из Sova Capital Limited