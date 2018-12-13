«Как им разрешили ее открыть?»: читателя возмутило увиденное в новой игровой комнате

Читатель Rus.Postimees прислал письмо, в котором поделился впечатлением от посещения игровой комнаты в недавно открывшемся в Таллинне торгово-развлекательном центре Т1. Он был сильно возмущен тем фактом, что помещения сдают в аренду, хотя строительные работы еще не закончены.
По словам читателя, на этой неделе он побывал в игровой комнате в новом торговом центре T1. «Тут настоящая жесть. Открыли комнату совершенно незаконченную. Как им вообще разрешили это сделать? Техника безопасности на нуле! - пожаловался он. – На присланной мной фотографии можно увидеть провод, свиcающий с потолка. Снимок сделан в комнате, где отмечают детские дни рождения. Этот провод висит на уровне лица ребенка».
Читатель подчеркнул, что сама комната ему понравилась, но с ее открытием явно поспешили.
Как отметил в своем ответе представитель SuperSkypark Тарво Сармет, в чьем ведении находятся детские игровые комнаты, предприятие и не скрывало, что работы в новом центре развлечений еще не завершены. «Одна зона с батутами и несколько игровых комнат еще строятся. Работы будут завершены к концу этого месяца», - заверил он.
По словам Сармета, если гости приходили осмотреть комнату до начала праздника и она им не подходила, клиенту возвращали деньги. В то же время он сообщил, что новый центр развлечений пользуется повышенным спросом, а в большинстве случаев родители все же заинтересованы в праздновании дня рождения ребенка, поскольку центр является уникальным для нашего региона.
«Обеспечение безопасности играет для нас чрезвычайно важную роль. Могу заверить, что свисающие провода не подключены к электросети, поэтому не представляют угрозы для посетителей», - подытожил он.
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