Сгоревшая в Таллинне часовня будет восстановлена за 18 000 евро

Одновременно средства из резервного фонда были выделены на приведение в порядок могилы семьи Пятсов. В сумме это обойдется, по расчетам, в 22 455 евро, из которых на часовню придется потратить почти 18 тысяч. Последствия пожара были бы тяжелее, если бы не действия пожарных команд, которым удалось многое спасти, в том числе и ценный орган.