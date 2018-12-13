Чт, 13.12.2018
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Ребёнок не переносит шерстяные изделия? Решение имеется!

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ФОТО: Tamrex

Кожа детей очень чувствительна, и многие малыши отказываются от всяких шерстяных свитеров, шапок, шарфов, носков. Это обескураживает мам, так как шерстяная ткань имеет много хороших свойств, в первую очередь способность защищать детей в холодное и сырое время.

Мамы и папы несомненно обрадуются, узнав, что существуют очень хорошие неколющиеся шерстяные изделия для мужчин, женщин и детей и не правило, что шерстяная одежда должна быть неудобной.

НЕ КОЛЕТСЯ

КОЛЕТСЯ

То, колется ли шерстяная одежда, зависит от шерсти. А свойства шерсти зависят от того, от какой овцы шерсть - то есть где она где она живёт и что она ест. Это покажется смешным, но верно то, что происхождение овец - самое главное обстоятельство касательно мягкости шерстяных изделии.

Овцеводческие фермы, расположенные в южной части земного шара, в которых животные целый год едят свежую траву и много двигаются (назовём их счастливыми овцами), дают очень качественное сырьё. Волокна шерсти этих овец длинные, тонкие и кучерявые. Пряжа, изготовленная из такой шерсти, мягкая при прикосновении к коже, так как волокна при прикосновении к коже легко сворачиваются и не оказывают сопротивление.

Связанная из такой пряжи одежда очень мягкая и приятная, даже самые чувствительные люди не жалуются на колючесть.

В то же время на овцах, которые проводят часть года в помещении и едят сушёную или искусственную еду (даже частично), вырастает шерсть с более толстыми, плотными и менее кучерявыми волокнами.

Ткань, изготовленная из такой пряжи, колючая и не такая мягкая при прикосновении к коже, так как волокно не сворачивается при соприкосновении с кожей. К сожалению, большинство шерстяных изделий из мериноса и других пород, продаваемых в наших магазинах, связаны из такой пряжи, поскольку она дешевле и более доступна.

Таким образом распространено мнение, что некоторым людям не подходит шерстяная одежда, но не известно, что вопрос на самом деле заключён в другом.

Одна тысячная миллиметра - 1 микрон. Тонкие волокна остаются в промежутке 17-23 микронов. Изделие, изготовленное из такой пряжи, не вызывает никакого неудобства на коже. Начиная с 28 микронов возникает колючее и неприятное чувство, которое многие не переносят.

Так что от продавца шерстяных изделии стоит спросить о происхождении шерсти. Как правило, продавцы очень хорошего и качественного товара довольно-таки подробно знают происхождение сырья своего товара.
 

Мягкая шерсть + воздух = тепло.

Кроме мягкости ткани важна и теплоустойчивость. В более скрученные волокна помещается больше воздуха и шерстяное изделие, являясь лучшим изоляционным материалом для нашего тела, должно вмещать много воздуха. Очень тёплое шерстяное бельё и свитера изготовлены из патентованного шерстяного фроте или ткани из шерсти мериноса и вязанной ткани с махровой стороной, которая вмещает много тепла от тела (Ullfrotte Original).

ФОТО: Tamrex

Практично

Кроме этого шерсть имеет много хороших свойств. Она антибактериальна, так что её не надо часто стирать, это, наоборот, не полезно. И в случае, если вы вспотели, достаточно повесить шерстяной свитер в хорошо проветриваемом месте и дать ему обветриться. Если стирать, то редко и при 60°C со средством, содержащим ланолин, чтобы восстановить у шерстяного изделия хорошие свойства овечьего жира.

Шерсть согревает и тогда, когда вымокла. Шерсть вмещает в себя влагу объёмом 30% от веса одежды и при том не влажная на ощупь, продолжая согревать носителя.

Учитывая наши погодные условия, шерстяные изделия необходимы как детям, так и взрослым. Тёплый шерстяной свитер, тёплые трусы, ноские шерстяные носки или шапка-шарф защищают детей и тогда, когда рядом нет остроглазых мамы и папы.

Если о детях мы, как правило, заботимся хорошо, то себя забываем. И в шкафу каждого взрослого мог бы быть тёплый свитер, который подходит в качестве промежуточного слоя при многослойной одежде или отдельно в прохладные весенние и летние дни. Практичная и мягкая рубашка из мериноса как нижний слой одежды в холодное время или как промежуточный слой в прохладный день и более тонкая плотной вязки шерстяная рубашка для носки в тёплые дни.

Очень качественные шерстяные изделия, изготовленные в Швеции, в магазинах TAMREX, где персонал поможет дельным советом и в принятии решения.

www.tamrex.ee

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