Ребёнок не переносит шерстяные изделия? Решение имеется!

То, колется ли шерстяная одежда, зависит от шерсти. А свойства шерсти зависят от того, от какой овцы шерсть - то есть где она где она живёт и что она ест. Это покажется смешным, но верно то, что происхождение овец - самое главное обстоятельство касательно мягкости шерстяных изделии. Овцеводческие фермы, расположенные в южной части земного шара, в которых животные целый год едят свежую траву и много двигаются (назовём их счастливыми овцами), дают очень качественное сырьё. Волокна шерсти этих овец длинные, тонкие и кучерявые. Пряжа, изготовленная из такой шерсти, мягкая при прикосновении к коже, так как волокна при прикосновении к коже легко сворачиваются и не оказывают сопротивление. Связанная из такой пряжи одежда очень мягкая и приятная, даже самые чувствительные люди не жалуются на колючесть.

В то же время на овцах, которые проводят часть года в помещении и едят сушёную или искусственную еду (даже частично), вырастает шерсть с более толстыми, плотными и менее кучерявыми волокнами. Ткань, изготовленная из такой пряжи, колючая и не такая мягкая при прикосновении к коже, так как волокно не сворачивается при соприкосновении с кожей. К сожалению, большинство шерстяных изделий из мериноса и других пород, продаваемых в наших магазинах, связаны из такой пряжи, поскольку она дешевле и более доступна. Таким образом распространено мнение, что некоторым людям не подходит шерстяная одежда, но не известно, что вопрос на самом деле заключён в другом.