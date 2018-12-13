Ребёнок не переносит шерстяные изделия? Решение имеется!

Кожа детей очень чувствительна, и многие малыши отказываются от всяких шерстяных свитеров, шапок, шарфов, носков. Это обескураживает мам, так как шерстяная ткань имеет много хороших свойств, в первую очередь способность защищать детей в холодное и сырое время.
Мамы и папы несомненно обрадуются, узнав, что существуют очень хорошие неколющиеся шерстяные изделия для мужчин, женщин и детей и не правило, что шерстяная одежда должна быть неудобной.
НЕ КОЛЕТСЯ
КОЛЕТСЯ
То, колется ли шерстяная одежда, зависит от шерсти. А свойства шерсти зависят от того, от какой овцы шерсть - то есть где она где она живёт и что она ест. Это покажется смешным, но верно то, что происхождение овец - самое главное обстоятельство касательно мягкости шерстяных изделии.
Овцеводческие фермы, расположенные в южной части земного шара, в которых животные целый год едят свежую траву и много двигаются (назовём их счастливыми овцами), дают очень качественное сырьё. Волокна шерсти этих овец длинные, тонкие и кучерявые. Пряжа, изготовленная из такой шерсти, мягкая при прикосновении к коже, так как волокна при прикосновении к коже легко сворачиваются и не оказывают сопротивление.
Связанная из такой пряжи одежда очень мягкая и приятная, даже самые чувствительные люди не жалуются на колючесть.
В то же время на овцах, которые проводят часть года в помещении и едят сушёную или искусственную еду (даже частично), вырастает шерсть с более толстыми, плотными и менее кучерявыми волокнами.
Ткань, изготовленная из такой пряжи, колючая и не такая мягкая при прикосновении к коже, так как волокно не сворачивается при соприкосновении с кожей. К сожалению, большинство шерстяных изделий из мериноса и других пород, продаваемых в наших магазинах, связаны из такой пряжи, поскольку она дешевле и более доступна.
Таким образом распространено мнение, что некоторым людям не подходит шерстяная одежда, но не известно, что вопрос на самом деле заключён в другом.
Одна тысячная миллиметра - 1 микрон. Тонкие волокна остаются в промежутке 17-23 микронов. Изделие, изготовленное из такой пряжи, не вызывает никакого неудобства на коже. Начиная с 28 микронов возникает колючее и неприятное чувство, которое многие не переносят.
Так что от продавца шерстяных изделии стоит спросить о происхождении шерсти. Как правило, продавцы очень хорошего и качественного товара довольно-таки подробно знают происхождение сырья своего товара.
Мягкая шерсть + воздух = тепло.
Кроме мягкости ткани важна и теплоустойчивость. В более скрученные волокна помещается больше воздуха и шерстяное изделие, являясь лучшим изоляционным материалом для нашего тела, должно вмещать много воздуха. Очень тёплое шерстяное бельё и свитера изготовлены из патентованного шерстяного фроте или ткани из шерсти мериноса и вязанной ткани с махровой стороной, которая вмещает много тепла от тела (Ullfrotte Original).
Практично
Кроме этого шерсть имеет много хороших свойств. Она антибактериальна, так что её не надо часто стирать, это, наоборот, не полезно. И в случае, если вы вспотели, достаточно повесить шерстяной свитер в хорошо проветриваемом месте и дать ему обветриться. Если стирать, то редко и при 60°C со средством, содержащим ланолин, чтобы восстановить у шерстяного изделия хорошие свойства овечьего жира.
Шерсть согревает и тогда, когда вымокла. Шерсть вмещает в себя влагу объёмом 30% от веса одежды и при том не влажная на ощупь, продолжая согревать носителя.
Учитывая наши погодные условия, шерстяные изделия необходимы как детям, так и взрослым. Тёплый шерстяной свитер, тёплые трусы, ноские шерстяные носки или шапка-шарф защищают детей и тогда, когда рядом нет остроглазых мамы и папы.
Если о детях мы, как правило, заботимся хорошо, то себя забываем. И в шкафу каждого взрослого мог бы быть тёплый свитер, который подходит в качестве промежуточного слоя при многослойной одежде или отдельно в прохладные весенние и летние дни. Практичная и мягкая рубашка из мериноса как нижний слой одежды в холодное время или как промежуточный слой в прохладный день и более тонкая плотной вязки шерстяная рубашка для носки в тёплые дни.
Очень качественные шерстяные изделия, изготовленные в Швеции, в магазинах TAMREX, где персонал поможет дельным советом и в принятии решения.