Рийгикогу расслабился
Вчера вечером после принятия государственного бюджета зал парламента оказался настолько пуст, что для принятия решения хватило четырех голосов «за» и восьми «против», пишет Postimees.
Когда вчера вечером с половины десятого до десяти вечера Рийгикогу принял в производство законопроект Закона о гражданском судопроизводстве, который стоял предпоследним пунктом повестки дня, возникла странная ситуация: в зале парламента оказалось всего 13 депутатов. При этом табло показывало, что на месте присутствуют 100 депутатов и отсутствует лишь один.
Представленная в половинном составе Свободная партия предложила отклонить находящийся на первом чтении законопроект. Спикер парламента Энн Ээсмаа вынес это предложение на голосование, «за» высказались четыре, «против» - восемь депутатов, то есть, предложение поддержки не нашло. Ээсмаа определил, что вносить предложения о поправках можно до 3 января.
На это свободник Андрес Херкель задал вопрос, как объяснить то обстоятельство, что официально нет лишь одного депутата. «Хотя я несколько лет и ходил в школу, я не понял ваш вопрос», - признал Ээсмаа. Вникнув в суть происходящего, он резюмировал: «Решение принято. Нас немного, но наше решение имеет вес».
«Никто не думал, что будет какое-то голосование, - прокомментировал Херкель. – В противном случае те, кто находился в здании, успели бы занять свои места». Где в это время находились депутаты, ему неизвестно.
По словам Херкеля, такие ситуации возникают нечасто, но то, что и крупные фракции исчезают из зала во время последних пунктов повестки дня и не задают вопросов, иногда случается: «Стоит посмотреть, как много важных законопроектов вообще привлекает внимание и задаются ли вопросы. Вопрос все же в ответственности фракций, которые пропускают законопроекты».