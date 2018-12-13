Рийгикогу расслабился

Когда вчера вечером с половины десятого до десяти вечера Рийгикогу принял в производство законопроект Закона о гражданском судопроизводстве, который стоял предпоследним пунктом повестки дня, возникла странная ситуация: в зале парламента оказалось всего 13 депутатов. При этом табло показывало, что на месте присутствуют 100 депутатов и отсутствует лишь один.

Представленная в половинном составе Свободная партия предложила отклонить находящийся на первом чтении законопроект. Спикер парламента Энн Ээсмаа вынес это предложение на голосование, «за» высказались четыре, «против» - восемь депутатов, то есть, предложение поддержки не нашло. Ээсмаа определил, что вносить предложения о поправках можно до 3 января.

На это свободник Андрес Херкель задал вопрос, как объяснить то обстоятельство, что официально нет лишь одного депутата. «Хотя я несколько лет и ходил в школу, я не понял ваш вопрос», - признал Ээсмаа. Вникнув в суть происходящего, он резюмировал: «Решение принято. Нас немного, но наше решение имеет вес».

«Никто не думал, что будет какое-то голосование, - прокомментировал Херкель. – В противном случае те, кто находился в здании, успели бы занять свои места». Где в это время находились депутаты, ему неизвестно.