Чт, 13.12.2018
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BMW и Porsche представили сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей

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epa07228010 Electric cars are charged at brand-new charging stations shortly after they were inaugurated in Debrecen, some 230 kilometers east of Budapest, Hungary, 13 December 2018. In the framework of the Phoenix transport development program a totalof ten new electric vehicle (EV) charging atations were established in the Hungarian city. EPA/ZSOLT CZEGLEDI HUNGARY OUT

ФОТО: Zsolt Czegledi / EPA

Участники проекта Fast Charge, возглавляют который BMW и Porsche, представили прототип зарядной станции с выходной мощностью до 450 киловатт. Экспериментальный терминал установили недалеко от автомагистрали A8 между городами Ульм и Аугсбург в Германии.

Новая станция совместима с электрокарами любых марок, оснащенными 400- или 800-вольтовой системой зарядки и поддерживающими стандарт CCS Type 2, пишет motor.ru. Выбор необходимого режима происходит в полностью автоматическом режиме. Porsche сообщает, что ее опытный электрокар с батареей емкостью 90 киловатт-часов нужно заряжать всего три минуты, чтобы получить дополнительные 100 километров пробега. Это достигнуто за счет использования инновационной системы охлаждения с точным температурным контролем батарейных ячеек.

Мощность нового терминала в несколько раз превосходит существующие скоростные зарядки от сетей постоянного тока (DC). Сейчас он работает в демонстрационном режиме, а зарядка для владельцев электрокаров бесплатна.

К 2020 году сумма инвестиций Porsche в электромобильность составит шесть миллиардов евро. Эти средства потратят на разработку гибридов и число электрических моделей. Около 500 миллионов будет направлено на выпуск вариаций Taycan, еще 700 — на развитие зарядной инфраструктуры и совершенствование технологий быстрой зарядки.

Согласно плану развития BMW, который был оглашен в декабре 2017-го, до 2025 года компания намерена выпустить 12 машин с полностью электрическими силовыми установками. Запас хода топового электрокара достигнет 700 километров.

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