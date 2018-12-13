Хельо Пикхоф: бесплатный детсад сделает Эстонию более образованной и предотвратит расслоение общества

«Мы считаем, что система образования является единым целым, и хорошее образование должно быть доступно каждому ребенку. Поскольку получение образования начинается с дошкольного образования, оно должно быть бесплатным. Так что плату за место и питание в детском саду должно взять на себя государство», – отметила она.

По словам Пикхоф, в поддержку этой идеи говорит то, что значительная часть детей сегодня не ходит в детский сад. «Официально в детсад не ходят шесть процентов ребят в возрасте от трех до семи лет, но в действительности без дошкольного образования остается десять процентов детей. Основная причина – высокая плата за место в детском саду, которая не всем родителям по карману», – подчеркнула она.

В разных регионах Эстонии плата за место в детском садике варьируется от 10 до 80 евро в месяц. Помимо этого, родители должны платить еще и за питание ребенка. «Многие местные самоуправления привязали размер платы за детсад к минимальной зарплате, и поэтому плата за детсад каждый год растет вместе с минимальной зарплатой», – пояснила Пикхоф.