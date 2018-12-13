Порошенко: страны ЕС должны отреагировать на акт российской агрессии в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за усилия, которые предпринимает Берлин для прекращения, как считают в Киеве, блокады Россией акватории Азовского моря и Керченского пролива.
Как сообщает в четверг пресс-служба президента Украины, накануне проведения заседания Европейского Совета в Брюсселе Порошенко встретился с Меркель и выразил признательность за особое внимание, которое канцлер уделяет вопросу освобождения украинских моряков, задержанных российскими пограничниками 25 ноября в Керченском проливе, и обеспечению свободы судоходства в регионе.
"Глава государства призвал страны ЕС также должным образом отреагировать на акт российской агрессии в акватории Азовского моря и Керченского пролива и целенаправленное препятствование свободе судоходства путем введения так называемого "Азовского пакета" санкций", - сказано в сообщении.
Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Их отконвоировали в Керчь.
ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).
По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".
В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.