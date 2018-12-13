Полиция Франции объявила в розыск 29-летнего Шерифа Шекатта, подозреваемого в нападении на рождественский рынок в Страсбурге, в ходе которого погибли три человека и пострадали 13.
Как сообщалось ранее, нападавший вступил в перестрелку с полицией и был ранен, однако в итоге сумел ускользнуть.
В объявлении, опубликованном на сайте полиции, даются приметы нападавшего, а также отмечается, что он очень опасен.
Ранее Шекатт отбывал тюремные сроки в Германии и во Франции. Немецкие СМИ сообщают, что он, возможно, получил некий телефонный звонок из Германии перед нападением в Страсбурге, но не ответил на него.
Французские власти и полиция призвали организаторов намеченных на субботу антиправительственных акций отменить их из соображений безопасности.
В ночь на четверг были потушены огни Эйфелевой башни. Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что это сделано в знак солидарности с семьями погибших.
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в поисках преступника участвуют 720 сотрудников полиции и других силовых структур. В поисковой операции задействована и полиция Германии.
Из-за усиления пограничного контроля между Францией и Германией автомобильное движение на дорогах вокруг Страсбурга практически встало.
По словам Кастанера, в стране объявлен высший уровень угрозы, усилена охрана всех новогодних мероприятий и рынков.
Как развивались события?
Нападение произошло во вторник около 20:00 по местному времени рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре города.
Подозреваемый был вооружен пистолетом и ножом. Сначала он начал стрелять по прохожим, а затем вступил в перестрелку с полицейскими, в результате которой был ранен. В итоге ему удалось сбежать, поймав такси.
Прокурор Парижа Реми Хайтц привел слова очевидца, который утверждал, что нападавший выкрикивал слова: «Аллах Акбар!»
Стрелок вышел из машины в районе Нейдорф, недалеко от границы с Германией. После этого он снова открыл огонь по полицейским и убежал.
Полиция арестовала и допрашивает четверых его предполагаемых сообщников. Источники агентства Рейтер сообщают, что это мать, отец и два брата нападавшего.
Что известно о нападавшем?
Шериф Шекатт родился в Страсбурге и ранее уже попадал в поле зрения спецслужб Германии и Франции.
Как сообщала немецкая газета Tagesspiegel, в 2012 году мужчина ограбил стоматологическую клинику в городе Майнц в Германии и украл наличные деньги, почтовые марки и золото, используемое для изготовления коронок.
Четыре года спустя он совершил похожее ограбление - на этот раз его целью стала аптека в немецком городе Энген.
В 2016 году суд приговорил Шакетта к двум годам тюрьмы. Через год он был экстрадирован во Францию.
По данным немецкой полиции, французские власти считают подозреваемого радикальным исламистом. Как сообщил замглавы МВД Франции Лоран Нуньес, ранее в отношении мужчины не выдвигалось обвинений в терроризме, однако он пристрастился к исламскому радикализму, отбывая срок в тюрьме.
Дэмиан Грамматикас, Би-би-си, Страсбург
Знаменитый рождественский рынок в Страсбурге теперь представляет собой грустное зрелище.
Ряды деревянных прилавков закрыты. Владелец одного из них рассказал нам, как ему пришлось бежать, услышав выстрелы, и укрыться в местном баре. «Мы все в шоке», - говорит он.
В это время года здесь обычно ходят толпы людей, приезжающих сюда издалека, чтобы развлекаться и покупать самые разные вещи, от сосисок до сувениров. Теперь они чувствуют себя уставшими и подавленными. Полиция патрулирует оцепленные улицы.
«Все кричали, все бежали, бежали в испуге», - сказал один из очевидцев нападения.
Страсбург и раньше становился мишенью для терактов, которые были предотвращены. Но теперь это произошло, люди здесь травмированы и раздражены. «Это позор», - говорит один из них.