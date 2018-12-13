Полиция Франции объявила в розыск 29-летнего Шерифа Шекатта, подозреваемого в нападении на рождественский рынок в Страсбурге, в ходе которого погибли три человека и пострадали 13. ФОТО: FRENCH POLICE/SIPA / FRENCH POLICE/SIPA

Полиция Франции объявила в розыск 29-летнего Шерифа Шекатта, подозреваемого в нападении на рождественский рынок в Страсбурге, в ходе которого погибли три человека и пострадали 13.

Как сообщалось ранее, нападавший вступил в перестрелку с полицией и был ранен, однако в итоге сумел ускользнуть.

В объявлении, опубликованном на сайте полиции, даются приметы нападавшего, а также отмечается, что он очень опасен.

Ранее Шекатт отбывал тюремные сроки в Германии и во Франции. Немецкие СМИ сообщают, что он, возможно, получил некий телефонный звонок из Германии перед нападением в Страсбурге, но не ответил на него.

Французские власти и полиция призвали организаторов намеченных на субботу антиправительственных акций отменить их из соображений безопасности.

В ночь на четверг были потушены огни Эйфелевой башни. Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что это сделано в знак солидарности с семьями погибших.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в поисках преступника участвуют 720 сотрудников полиции и других силовых структур. В поисковой операции задействована и полиция Германии.

Из-за усиления пограничного контроля между Францией и Германией автомобильное движение на дорогах вокруг Страсбурга практически встало.

По словам Кастанера, в стране объявлен высший уровень угрозы, усилена охрана всех новогодних мероприятий и рынков.

Как развивались события?

Нападение произошло во вторник около 20:00 по местному времени рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре города.

Подозреваемый был вооружен пистолетом и ножом. Сначала он начал стрелять по прохожим, а затем вступил в перестрелку с полицейскими, в результате которой был ранен. В итоге ему удалось сбежать, поймав такси.

Прокурор Парижа Реми Хайтц привел слова очевидца, который утверждал, что нападавший выкрикивал слова: «Аллах Акбар!»

Стрелок вышел из машины в районе Нейдорф, недалеко от границы с Германией. После этого он снова открыл огонь по полицейским и убежал.

Полиция арестовала и допрашивает четверых его предполагаемых сообщников. Источники агентства Рейтер сообщают, что это мать, отец и два брата нападавшего.

Что известно о нападавшем?

Шериф Шекатт родился в Страсбурге и ранее уже попадал в поле зрения спецслужб Германии и Франции.

Как сообщала немецкая газета Tagesspiegel, в 2012 году мужчина ограбил стоматологическую клинику в городе Майнц в Германии и украл наличные деньги, почтовые марки и золото, используемое для изготовления коронок.

Четыре года спустя он совершил похожее ограбление - на этот раз его целью стала аптека в немецком городе Энген.

В 2016 году суд приговорил Шакетта к двум годам тюрьмы. Через год он был экстрадирован во Францию.

По данным немецкой полиции, французские власти считают подозреваемого радикальным исламистом. Как сообщил замглавы МВД Франции Лоран Нуньес, ранее в отношении мужчины не выдвигалось обвинений в терроризме, однако он пристрастился к исламскому радикализму, отбывая срок в тюрьме.

Дэмиан Грамматикас, Би-би-си, Страсбург

Знаменитый рождественский рынок в Страсбурге теперь представляет собой грустное зрелище.

Ряды деревянных прилавков закрыты. Владелец одного из них рассказал нам, как ему пришлось бежать, услышав выстрелы, и укрыться в местном баре. «Мы все в шоке», - говорит он.

В это время года здесь обычно ходят толпы людей, приезжающих сюда издалека, чтобы развлекаться и покупать самые разные вещи, от сосисок до сувениров. Теперь они чувствуют себя уставшими и подавленными. Полиция патрулирует оцепленные улицы.

«Все кричали, все бежали, бежали в испуге», - сказал один из очевидцев нападения.