Чт, 13.12.2018
И до весны никто не обнаружит: так и буду лежать в спортивном костюме, весь в отражателях. Андрес Анвельт
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Михаил Кылварт предлагает сократить число депутатов Таллиннского горсобрания

Михаил Кылварт предлагает сократить число депутатов Таллиннского горсобрания

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Михаил Кылварт в зале горсобрания.

ФОТО: Tairo Lutter

Председатель городского собрания Таллинна Михаил Кылварт в четверг представил предложение о сокращении численности горсобрания столицы с нынешних 79 до 63 членов, а также о введении запрета на членство депутатов Рийгикогу в волостных и городских советах.

«Я не вижу ни единой причины, почему состав городского собрания Таллинна вновь не мог бы быть на уровне 63 депутатов, как это было в период с 2002 по 2009 годы, - передала пресс-служба горсобрания слова Кылварта на заседании. - Горсобрание из 63 депутатов обеспечивало бы ситуацию, при которой каждый депутат чувствовал, что за ним стоит большое количество избирателей. Это означает и авторитет, и ответственность. Кроме того, 63 члена — этого вполне достаточно для того, чтобы каждый депутат концентрированно исполнял бы свои обязанности как в большом зале горсобрания, так и в комиссиях, которых также могло бы быть меньше и это тоже можно обсудить».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ