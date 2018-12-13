Михаил Кылварт предлагает сократить число депутатов Таллиннского горсобрания

«Я не вижу ни единой причины, почему состав городского собрания Таллинна вновь не мог бы быть на уровне 63 депутатов, как это было в период с 2002 по 2009 годы, - передала пресс-служба горсобрания слова Кылварта на заседании. - Горсобрание из 63 депутатов обеспечивало бы ситуацию, при которой каждый депутат чувствовал, что за ним стоит большое количество избирателей. Это означает и авторитет, и ответственность. Кроме того, 63 члена — этого вполне достаточно для того, чтобы каждый депутат концентрированно исполнял бы свои обязанности как в большом зале горсобрания, так и в комиссиях, которых также могло бы быть меньше и это тоже можно обсудить».