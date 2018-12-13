ДТП в Псковской области: у пострадавшего студента из Эстонии зафиксированы переломы

Как сообщили 47news в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета, в половине седьмого часа вечера 12 декабря в Петербурге приземлился вертолет с пострадавшими студентами и преподавателем. Встречала воздушное судно первый проректор по учебной и методической работе Марина Лаврикова. Еще семеро учащихся на данный момент едут в Петербург автобусом.

По данным 47news, среди доставленных вертолетом переломы зафиксированы у троих. Среди них преподаватель и студент из Эстонии. Примечательно, что посольство России в этой стране за один день согласовало выдачу визы для матери молодого человека. Произошло это, как говорят, не без инициативной просьбы университета. Всего же легкие травмы получили девять человек. Среди тех, кто попал в ДТП, была также студентка из Китая, она не пострадала.

По предварительным данным, в полицейском следствии ГУ МВД по Псковской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Есть версия, что водитель автобуса слишком лихо решил объехать яму.