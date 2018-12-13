ДТП в Псковской области: у пострадавшего студента из Эстонии зафиксированы переломы

Вертолет с шестью студентами и преподавателем, пострадавшими в аварии с автобусом в Псковской области, приземлился в Петербурге. Еще семеро студентов двигаются по территории Ленобласти в сопровождении дорожной полиции. В числе группы, как выяснилось, были двое иностранцев - девушка из Китая и парень из Эстонии. Матери последнего в течение дня оформили визу для въезда в Россию.
Как сообщили 47news в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета, в половине седьмого часа вечера 12 декабря в Петербурге приземлился вертолет с пострадавшими студентами и преподавателем. Встречала воздушное судно первый проректор по учебной и методической работе Марина Лаврикова. Еще семеро учащихся на данный момент едут в Петербург автобусом.
По данным 47news, среди доставленных вертолетом переломы зафиксированы у троих. Среди них преподаватель и студент из Эстонии. Примечательно, что посольство России в этой стране за один день согласовало выдачу визы для матери молодого человека. Произошло это, как говорят, не без инициативной просьбы университета. Всего же легкие травмы получили девять человек. Среди тех, кто попал в ДТП, была также студентка из Китая, она не пострадала.
По предварительным данным, в полицейском следствии ГУ МВД по Псковской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Есть версия, что водитель автобуса слишком лихо решил объехать яму.
Напомним, что авария с микроавтобусом, где находились студенты, произошла примерно в половине девятого часа вечера 11 декабря в районе 13-го километра дороги «Пушкинские Горы – Велье». Слушатели основной образовательной программы «Туризм» должны были проходить учебную практику в Псковской области. По предварительной информации, из-за гололеда водитель микроавтобуса не справился с управлением, автомобиль оказался на крыше в канаве.