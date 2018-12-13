Химический запах в Таллинне: инспекция в курсе, но на устранение проблемы потребуется время

Инспекция по охране окружающей среды организовала проверку и сделала запросы действующим в районе порта Пальяссааре предприятиям, чтобы выяснить, какой вид топлива они используют. На основании полученной информации, можно сказать, что производственные процессы не изменились, применяют те же вещества, что и обычно. Вероятно, причиной усиления запаха стал подогрев находящегося в резервуарах топлива, чтобы поддерживать необходимую температуру.

На данный момент для смягчения проблемы с запахом инспекция распорядилась снизить температуру находящегося в резервуарах топлива. У всех предприятий есть лицензия на соответствующую деятельность.

Поскольку в этом году жалобы на качество воздуха в Пыхья-Таллинне участились, инспекция заказала у Центра экологических исследований Эстонии исследования состояния уличного воздуха, в ходе которого замеряли содержание как загрязняющих, так и пахучих веществ. Замеры проводились с августа по конец ноября, на данный момент проходит анализ данных и результаты должны быть известны к концу года.

Если результаты покажут отклонения от норм, инспекция сможет потребовать от предприятий составить план действий, в котором будет прописаны конкретные шаги для уменьшения неприятного запаха. Этот план должен утвердить Департамент окружающей среды, который также будет вместе с Инспекцией по охране окружающей среды контролировать его реализацию. При необходимости, могут быть также пересмотрены условия лицензии.

Но инспекция отмечает, для для запаха не установлены особые пределы, есть уровень беспокойства. В то же время следует учитывать, что обоняние человека весьма чувствительное, чувствительнее измерительных приборов. Поэтому по приборам все может быть в норме, хотя человек чувствует запах и его он беспокоит.

Проблемы с запахом могут обостряться в связи с погодными условиями. Если запах распространяется в сторону моря, на это не обращают внимание, но если ветер распространяет запах на жилой район, как сейчас, это ощущают люди и это их беспокоит.