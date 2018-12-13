Первый за долгое время подиум россиянок, драма на финише спринта в Хохфильцене

Кайса Мякяряйнен стартовавшая в первой половине пелетона была, как и в Словении, неудержима. Даже промах и заезд на штраф не пошатнул позиции финской вспышки. До старта Доротеи Вирер. Краса итальанского спорта резво стартовала, также, как Мякярайнен, допустила один промах и на финиш накатывала под рев итальянских болельщиков, приехавших поддержать спортсменку в соседнюю Австрию. Доро отчаянно вела борьбу с Кайсой, цеплялась за секунды и метры, но все-таки в героической борьбе Дора уступила какие-то 0,9 секунды. ПРавда, через пару минут компьютер одумался и уже Кайса была сдвинута на вторую строку - Вирер была об"явлена победительницей с преимуществом в 0,6 секунды.

Третье место с отстованием в 24,4 секунды завоевала петербурженка Екатерина Юрлова-Перхт.

Событие сие экстраординароное: это первый подиум для женской сборной России за последние два года. В последний раз россиянка попадала в призы на Кубке мира 17 декабря 2016 года – тогда Татьяна Акимова стала третьей в гонке преследования. Ныне уроженка Чувашии готовится стать матерью и пропускает этот сезон. Юрлова же, как лидер сборной сумела наконец-то прервать череду неудач и, возможно, в субботнем пасьюте сумеет снова побороться за подиум. Ногами, конечно, Кайсу не достать, да и с сегодняшней Вирер бороться будет сложно - Юрлова стрелала чисто, но ногами проиграла лидерам порядка 40 секунд. При хорошей стрельбе для Екатерины будет абсолютно реально держать свое третье место, на которе будут претендовать и итальянка Лиза Витоцци, и полячка Моника Хойниш.

Россиянка Ирина Старых, которая фигурирует в списке австрийской полиции, сумела отстреляться чисто и остановилась в двух секундах от цветочного, восьмого места. Десятку замкнула Анастасия Кузьмина, допустившая два промаха на стрельбе лежа.