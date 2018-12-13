Tesla намерена взыскать с бывшего сотрудника 167 млн долларов

Речь идет об убытках, которые понесла компания из-за заявлений Триппа о сборке автомобилей Tesla и объемах производства. Информация, которую Трипп предоставил журналистам, привела к снижению стоимости акций компании, пишет Newsru.com.

Адвокат Триппа Роберт Митчелл назвал претензии Tesla абсурдными. "Заявленная сумма ущерба связана с предполагаемым снижением стоимости акций Tesla, которое произошло после того, как Трипп предоставил прессе информацию этим летом", – приводит его слова газета "Ведомости".

Трипп работал на заводе Tesla с октября 2017 года в должности технического специалиста, отвечая, в частности, за производство аккумуляторов. Однако в мае 2018 года его перевели на другую должность, так как он плохо справлялся со своими обязанностями. Трипп остался этим крайне недоволен и взломал системы компании, похитив конфиденциальную информацию, являющуюся коммерческой тайной, и раскрыв ее третьим лицам.

Tesla также обвиняет Триппа в том, что он написал компьютерный код, чтобы периодически переносить данные сотрудников за пределы компании. Кроме того, бывший сотрудник давал неправильную информацию СМИ. К примеру, Трипп говорил, что в некоторых машинах Model 3 были использованы бракованные аккумуляторы. Бывший сотрудник также "значительно преувеличил" количество отходов, которые вырабатывают электрокары Tesla.