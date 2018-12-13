Видео: опасный обгон водителя грузовика чуть не завершился серьезной аварией
13 декабря 2018, 17:31
Установленный в автомобиле жителя Эстонии видеорегистратор запечатлел опасный маневр водителя грузовика на шоссе Таллинн — Тарту.
На записи видно, как водитель фуры не успел вовремя вернуться в свою полосу после обгона, поэтому вынудил ехавший по полосе встречного движения автомобиль сбросить скорость и прижаться к обочине.
Если бы не быстрая реакция водителя легковушки, безрассудный маневр водителя грузовика мог бы закончиться аварией.