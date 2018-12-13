Чт, 13.12.2018
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Видео: опасный обгон водителя грузовика чуть не завершился серьезной аварией

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Опасный маневр водителя грузовика.

ФОТО: скриншот с youtube.com

Установленный в автомобиле жителя Эстонии видеорегистратор запечатлел опасный маневр водителя грузовика на шоссе Таллинн — Тарту.

На записи видно, как водитель фуры не успел вовремя вернуться в свою полосу после обгона, поэтому вынудил ехавший по полосе встречного движения автомобиль сбросить скорость и прижаться к обочине.

Если бы не быстрая реакция водителя легковушки, безрассудный маневр водителя грузовика мог бы закончиться аварией.

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