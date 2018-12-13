Фото: в Таллинне открыли мемориальную скамью легендарному спортсмену и заслуженному тренеру СССР

Рихард Лаур был начальником автомотоклуба "Калева", главным организатором гонок на шоссейно-кольцевой трассе Пирита-Козе-Клоостриметса, успешным гонщиком и тренером. Родившийся в Таллинне 3 марта 1927 года Рихард Лаур уже в 1940 году участвовал в первых в своей жизни соревнованиях по точности езды на мотоциклах в качестве колясочника. А всего шесть лет спустя он успешно выступал как спортсмен на всесоюзной арене и завоевывал медали первенств СССР в гонках на скорость, шоссейно-кольцевых гонках, а на первенствах Эстонии - еще и мотокроссе, в том числе зимнем. В 1947-1949 годах он уже был тренером-учителем езды Республиканского автомотоклуба, затем - в 1950-1959 годах - тренером и начальником автомотоклуба "Спартака", а с 1959 по 1991 год - "Калева".