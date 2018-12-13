Фото: в Таллинне открыли мемориальную скамью легендарному спортсмену и заслуженному тренеру СССР

Сегодня на мемориальной приморской площадке на улице Пирита открыта памятная скамья выдающемуся спортсмену и легендарному организатору автомотоспорта Рихарду Лауру (03.03.1927-04.12.2018).
Рихард Лаур был начальником автомотоклуба "Калева", главным организатором гонок на шоссейно-кольцевой трассе Пирита-Козе-Клоостриметса, успешным гонщиком и тренером. Родившийся в Таллинне 3 марта 1927 года Рихард Лаур уже в 1940 году участвовал в первых в своей жизни соревнованиях по точности езды на мотоциклах в качестве колясочника. А всего шесть лет спустя он успешно выступал как спортсмен на всесоюзной арене и завоевывал медали первенств СССР в гонках на скорость, шоссейно-кольцевых гонках, а на первенствах Эстонии - еще и мотокроссе, в том числе зимнем. В 1947-1949 годах он уже был тренером-учителем езды Республиканского автомотоклуба, затем - в 1950-1959 годах - тренером и начальником автомотоклуба "Спартака", а с 1959 по 1991 год - "Калева".
В 1959 году Лаур положил начало большим гонкам "Калева" и на первых же гонках выиграл первенство в классе мотоциклов до 125 куб.см. Он заслужил известность и как спортивный арбитр, получив звание судьи международной категории, стал заслуженным тренером СССР. Среди его воспитанников были такие выдающиеся спортсмены, как Эндель Кийза, Лембит Теэсалу, Хельги Коллом и многие другие.
Деятельность Рихарда Лаура запечатлена на кинопленке. В 1959 году на Таллинской киностудии был снят художественный фильм "Озорные повороты", консультантом которого был Лаур. Он же послужил прототипом организатора соревнований, роль которого сыграл очень известный в ту пору актер Рудольф Нууде.