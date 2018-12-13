Samsung закрывает завод в Китае из-за плохого спроса на смартфоны

В 2013 году, пять лет назад, Samsung была лидером китайского рынка смартфонов с долей 20%, а в 2018 году доля корейского производителя стала составлять менее 1%. В то же время китайские производители пережили бурный рост — Huawei Technologies, Xiaomi и даже небольшие бренды вроде OnePlus.