Необдуманный поступок детей чуть не привел к трагедии

Когда спасатели прибыли на место, полицейский патруль уже беседовал с девочками. Они осознали опасность тонкого льда и покинули озеро.

Спасательный департамент просит родителей объяснить детям связанную с тонким льдом опасность и запретить на него выходить. Ребенок быстро теряет способность действовать и уходит под воду за считанные минуты. Лед становится безопасным только после недели сильных морозов.