Необдуманный поступок детей чуть не привел к трагедии

Необдуманный поступок детей чуть не привел к трагедииСпасатели обратились к родителям!
13 декабря 2018, 18:02
В среду, 12 декабря, в 14.18 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пыльва по тонкому льду плотинного озера гуляют трое детей, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
Когда спасатели прибыли на место, полицейский патруль уже беседовал с девочками. Они осознали опасность тонкого льда и покинули озеро.
Спасательный департамент просит родителей объяснить детям связанную с тонким льдом опасность и запретить на него выходить. Ребенок быстро теряет способность действовать и уходит под воду за считанные минуты. Лед становится безопасным только после недели сильных морозов.