Чт, 13.12.2018
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Необдуманный поступок детей чуть не привел к трагедии
Спасатели обратились к родителям!

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Спасение провалившегося под воду человека. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marianne Loorents

В среду, 12 декабря, в 14.18 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пыльва по тонкому льду плотинного озера гуляют трое детей, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

Когда спасатели прибыли на место, полицейский патруль уже беседовал с девочками. Они осознали опасность тонкого льда и покинули озеро.

Спасательный департамент просит родителей объяснить детям связанную с тонким льдом опасность и запретить на него выходить. Ребенок быстро теряет способность действовать и уходит под воду за считанные минуты. Лед становится безопасным только после недели сильных морозов.

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