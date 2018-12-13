Старейшей жительницей Эстонии стала Марта Киви

В Кохила Марта Киви живет с сыном Юри и невесткой. Проблемы со здоровьем у долгожительницы начались только после 100 лет, передает Postimees со ссылкой на газету Raplamaa sõnumid.

Марта дни напролет читает газеты, разгадывает кроссворды и смотрит телевизор.

Она всю жизнь проработала учительницей. Но сколько учеников она обучила, никто сказать не может. Сама Марта пошла в первый класс в 1919 году.

Ее бывшая ученица Эне Лулла вспоминает о классной руководительнице только хорошее. «Она была прекрасным учителем. Я помню, что у одной девочки в нашем классе умерла мама и учительница фактически заменила ей мать. Они до сих пор хорошо ладят. Учительница Киви была очень музыкальной, вела группу народного танца, школьный хор и оркестр. Я научилась под ее руководством играть на мандолине», - вспоминает Эне Лулла.